Bahçeli'den UEFA'ya Tepki, Milli Takım'a Çağrı: 'Hollanda Karşılaşmasına Çıkmasınlar'

Türkiye'nin Avusturya'yı yendiği maçta fileleri 2 kez havalandıran Merih Demiral'ın bozkurtlu gol sevinci gündem oldu. Demiral'ın gol sevincine son tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, UEFA'nın kararını 'skandal' olarak nitelendirirken "Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'na da çağrı yapan Bahçeli, UEFA'nın kararını geri almadan Hollanda karşılaşmasına çıkılmamasını söyledi ve 'ahlaki ve milli bir beklenti' olarak bahsetti.

Bahçeli çağrısını "UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" diye sonlandırdı.

'SKANDAL BİR KARAR'

Bahçeli'nin paylaşımı şöyle:

"UEFA’nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır.

Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir.

Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür.

'UEFA NEFRETİNİ GİZLEYEMEDİ'

UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir.

Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür. Ancak çılgın Türkler her engel aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRI

Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir.

UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır.

Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır. Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz."

NE OLMUŞTU?

Merih Demiral, Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta, kendisinin ve takımının 2. golünü attıktan sonra “Bozkurt” selamı vermişti.

Bu işaret sonrası UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca Almanya İçişleri Bakanı, Demiral’ın hareketine karşı açıklama yapmış, bu açıklamaya karşılık AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’de cevap niteliğinde sözler sarf etmişti.

Soruşturma sonucunu açıklayan UEFA, Demiral’a 2 maç men cezası verdiği duyurmuştu.

TFF ise bu karara karşılık, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’na (CAS) başvuru yapacağını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem