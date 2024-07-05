Büyükekşi'den Merih Demiral Açıklaması: İtiraz Hakkımız Elimizden Alındı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza hakkında açıklamalarda bulundu.

"İtiraz hakkımız da elimizden alındı" diyen Büyükekşi, şunları söyledi:

"UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz. 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Merih Demiral, Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta, kendisinin ve takımının 2. golünü attıktan sonra “Bozkurt” selamı vermişti.

Bu işaret sonrası UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca Almanya İçişleri Bakanı, Demiral’ın hareketine karşı açıklama yapmış, bu açıklamaya karşılık AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’de cevap niteliğinde sözler sarf etmişti.

Soruşturma sonucunu açıklayan UEFA, Demiral’a 2 maç men cezası verdiği duyurmuştu.

TFF ise bu karara karşılık, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’na (CAS) başvuru yapacağını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem