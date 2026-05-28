Özgür Özel'den Flaş Açıklama: 'Grup Başkanlığından İstifa Niyetim Yok'

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, İzmir'deki Buca Cezaevi'nde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Özellikle de şunu ifade etmem gerekiyor; biraz önce Tunç Soyer'i de ziyaret ettim. O kentsel dönüşüm meselesinde birileri müteahhitli formüller bulurken, iyi niyetle müteahhitin olmadığı, kooperatifin olduğu bir formül aranmış ve bununla ilgili önemli işler de yapılacakken inşaat maliyetlerinin 10 kat artmasıyla bir kriz yaşanmış. İstanbul'da on binlerce... özür dilerim, İstanbul'da on binlerce konut mağduru varken ve AK Parti burada hiçbir sorumluluk üstlenmezken, AK Partili belediyelerde örneğin işte Esenyurt'taki 30 bin kişinin yaşadığı mağduriyetler falan... İyi niyetli ve daha mağduriyet olmasın diye de çare bulunmuş bir meselede arkadaşlarımızın böyle yargılanıyor olmaları gerçekten sıkıntı verici.

GRUP BAŞKANLIĞI POLEMİĞİ

* Değerli arkadaşlar ben kurultaydan önce, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değildi ve milletvekili grubumuzdan oybirliği ile grup başkanı seçilmiştim. 28 Mayıs 2023 seçimlerinin hemen ertesinde yemin töreninden sonra oybirliğiyle seçilmiştim. Ardından kurultayda aday olduk, yarıştık. Ben Genel Başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Aslında bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK da zaten mazbata iptal etmiyor, ‘Ettim’ de demiyor. Ben seçilmiş Genel Başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı, benimle ne milletvekilliğimi elimden alıyor ne Genel Başkanlığımı elimden alıyor. Sadece Genel Başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var ortada. Ama yine de biz tedbiren, bu sefer biz tedbiren, ‘Grup başkanlığı boşaldığı takdirde ilk kapalı toplantıda derhal yenisi seçilir’ maddesi hükmü gereğince partimizde kendisi seçilmiş olan grup yönetiminin, yani benim değil grup yönetiminin, 12 arkadaşımızın çağrısıyla usulüne uygun olarak toplandık ve grup başkanlığı seçimini yeniledik. Bunu da Meclis’e bildirdik, onlar da bunu tescil ettiler ve sistemlerine işlediler. Bu konuda herhangi bir şey yok.

* Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa o zaman yeniden yapılabilir. Allah sağlık verirse şu anda grup başkanlığı boşalmıyor. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok.

TELEFONUNU AÇMADI MI?

* (Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadığı iddiası) Gün boyunca telefonum bayram ve taziye aramalarıylaydı. Telefonu açmamak gibi bir durum yok. Arama açmama gibi bir durum yok. Taziye mesajına teşekkür yanıtımı verdim.

'HARAM ARAÇ' HAMLESİNE SERT YANIT

* Partiyi seçilmeden yönetmeyi kabul etmek ayrı bir şey. Yıllardır CHP'ye ve tutuklu arkadaşlarımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini tutup da basın danışmanı yaparsanız; onun bir tane amacı var; o CHP'ye zarar versin. Gitmiş oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi paylaşmış. Koyduğu arabalardan biri Kemal Bey zamanında alınmış, yalan yanlış şeyler yazmış. Aziz İhsan Aktaş'tan bir araç tahsisi varsa bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmış bir şey. Bunların hepsi ortaya çıkmış.

* En büyük üzüntüm, yıllardır CHP'ye haysiyet cellatlığı yapan birisine tutup da basın danışmanı yaparsanız... Onun bir tane amacı, CHP'ye zarar vermek. Tutup oraya iki tane araç koymuş. Yalan yanlış şeyler yazmış. Olay ortaya çıkınca, 'ben onları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye' diyor. CHP'ye böyle bir haysiyet suikastini, yeni yönetimin TGRT'den gelme CHP düşmanı basın danışmanı yapabilir mi? Zaten bu yapar, partiyi seven biri yapmaz. İnsan olan biri yapmaz. Yalan haber yapar gibi, partinin önündeki araçlara... Utanç duydum. Kılavuzu karga olanın, basın danışmanı TGRT'den olur, başına böyle işler gelir. Hepimizi kahreder.

Kaynak: ANKA