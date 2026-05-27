Özgür Özel Hakkında Bomba İddia: Masasında Üç Seçenek Var, Yeni Partinin Çizgisi Belirlendi

Kulis bilgilerine göre Özgür Özel ve ekibi, üç ayrı senaryoyu masaya yatırdı. Yeni kurulması planlanan partinin merkez sağ-liberal bir çizgide şekillendiği ve bazı siyasetçilere tekliflerin dahi iletildiği iddia edildi.

Mahkemenin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışma sürüyor. Özgür Özel'in izleyeceği yol merak konusu olurken gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında dikkat çeken kulis bilgileri verdi. Burhan'ın aktardığı bilgiler şöyle:

"Özgür Özel ve ekibi bir toplantı yapıyor. İmamoğlu ekibi toplantı yapıyor. Zaman zaman ortak toplantı yapılıyor. 'CHP içinde devam edelim', 'Yeni parti kuralım' ve 'Var olan bir partiye katılalım' diyenler var.

Önemli bir bilgi: Yeni kurulacak parti CHP çizgisinde olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun kafasındaki model merkez sağ ve liberal bir parti. CHP'yi çağrıştıran bir parti olmayacak. 'Sağ ve liberal bir çizgide olmamız lazım' diyorlar. Bunun kararı alındı.

ÖZAL'IN MODELİNE BENZİYOR

Yeni bir parti kurulacak. Yepyeni bir program ve anlayışla, CHP’nin devamı veya etkisinde olmayan; Gelecek, Saadet, DEVA ve DEM Parti gibi farklı renkleri kapsayan karma, liberal bir sağ parti olacak. Özal’ın 'dört eğilim' modeline benzer şekilde Türkiye’yi kucaklamayı hedefliyorlar.

SAĞ SİYASETÇİLERE TEKLİF GİTTİ

İmamoğlu'nun kafasında kurucularla bir ilgili şekillenme olmuş. Eski sağ siyasetçilere, Ülkücülere ve muhafazakarlara teklif gittiği yönünde bilgi var.

'CHP'de kalalım diyen' bir grup Özgür Bey'e diyorlar ki: 'Yeni partiye giderseniz İmamoğlu'nun güdümünde olursunuz. Sizi anlamlı kılan CHP. CHP'de kalın ya da solda üçüncü yol kurun."

