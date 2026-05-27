Kılıçdaroğlu'ndan Cephesinden Yeni Açıklama: 'Araçlar Sembolikti'

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla yaşanan yönetim gerilimi, 'haram araç' tartışmasıyla yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP Genel Merkezi önüne bırakılan iki aracın üzerine 'satılık haram araç' yazılması parti içinde sert polemiklere yol açtı.

'ARAÇLAR RASTGELE SEÇİLDİ'

Özgür Özel yönetimi, her iki aracın da parti tarafından satın alındığı ve bu araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 1,5 sene kullanıldığını açıkladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Sözcü'ye şu açıklamayı yaptı: "Araçların Aziz İhsan Aktaş ya da Özkan Yalım'la doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor. Her iki isme yönelik iddialar ve soruşturmalar nedeniyle CHP envanterinden rastgele seçilen iki araç 'sembolik' olarak CHP Genel Merkezi önünde teşhir edildi. Hiçbir şaibe yoksa otoparkta durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık."

NE OLMUŞTU?

Bugün CHP Genel Merkezi önünde bırakılan araçlardan birinin camındaki kağıtta, "'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç", diğerinin camındaysa "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" notları yazılmıştı. Ayrıca araçların plakalarına da "Ö. Yalım" ve "A.İ. Aktaş" yazıları yapıştırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi