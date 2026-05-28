Özgür Özel'in Amcası Necati Özel Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP kulislerinde "mutlak butlan" kararı sonrası yetki ve tüzük mücadeleleri tüm hızıyla sürerken, Özgür Özel memleketi Manisa’dan gelen acı haberle sarsıldı.

Bayram ziyareti ve çeşitli programlar kapsamında kentte bulunan Özel’in amcası Necati Özel (82), aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren merhum Özel için Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisi’nde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

ÖZEL AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde Özgür Özel ve aile yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Amcasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Özel’i acılı gününde devlet erkanı, yerel yöneticiler ve çok sayıda partili yalnız bırakmadı.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, çok sayıda CHP'li milletvekili, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Parti tabanının ve belediye başkanlarının Özel'e olan desteği cami avlusundaki yoğun katılımda da kendini gösterdi. Kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından 82 yaşındaki Necati Özel’in naaşı, dualar eşliğinde omuzlara alınarak aile mezarlığında toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA