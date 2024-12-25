Özgür Özel'den Bir Asgari Ücret Çıkışı Daha

Asgari ücretin 22.104 lira olarak belirlenmesinin ardından bugün partisinin MYK'sını olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret ederek TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Görüşmenin ardından Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

"BU BİR FELAKET"

Belirlenen asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Hepimize geçmiş olsun, bu bir felaket" ifadelerini kullandı.

Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadelerini tekrarlayan Özel, işçilerin üretimden gelen haklarını kullanmaları gerektiğini ifade ederek grev çağrısında bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Siz Türkiye'de gelir dağılımı bu kadar bozukken bu enflasyonu düşürmez. Asgari ücretli aldığı asgari ücreti önemli bir kısmını kiraya, vermek zorunda kalıyor.

50 yıldır yürürlükte olan bir kanun gereği Türk-İş temsil ediyor. Süreci yakından takip ettik. Türk-İş'in işçilerle beraber beklenti çalışmaları sonucunda ilan ettiği asgari ücret talebi bizim ilan ettiğimiz rakama yakındır.

Asgari ücrete verilen zammın bir sefalet ücreti olduğunu bir dayatma olduğunu açıkça belirtmek isterim. Aldığımız kararla işçi sendikalarını ziyaret edeceğiz.

MİTİNGE KATILACAKLARINI DUYURDU

Bizim bu meseleye tahammüllü yaklaşmamız mümkün değil. Cumartesi günü Tandoğan'da yapılacak mitingde varız. Biz MYK toplantısında aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız.

Bu asgari ücretle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur. Türkiye'de emekten yana, emekçiden yana bir iktidarın kurulması için mücadele edeceğiz.

"BU SEFALET ÜCRETİNİ REDDETMEK ZORUNDAYIZ"

Pazarda halinden memnun bir kişi yok. Bu sefalet ücretini hep beraber reddetmek zorundayız. Enflasyon karşısında 17 bin liranın 7 bin lirası aşındı. Önce 7 bin lirayı telafi edip üzerine zam yapman lazım. Beyler 5 bin lira zam yaptılar.

"BU KADAR BÜYÜK YALAN GÖRMEDİK"

Tayyip Bey'in en sevdiği hesap simit hesabıdır. Geçen seneye göre 230 daha az simit alıyorsunuz asgari ücretliye. Erdoğan 'ezdirmedik diyor hiçbir zaman' biz hiçbir zaman bu kadar büyük yalan görmedik.

Sendikaların iyisi olur kötüsü olur ama en kötü sendika bile sendikasızlıktan iyidir.

Eğer işçiler sendikalıysa asgari ücret gibi bir sorunları olmaz. Örgütlü işçinin karşısında kimse duramaz."

Kaynak: Haber Merkezi