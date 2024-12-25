11 Kişiye Mezar Olan Fabrika Önünde Gergin Anlar: CHP'li Vekile Müdahale!

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlama meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasının önünde açıklama yaptı.

Kaya, "Öncelikle bu faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Balıkesir'imizin, ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Çok acı bir olay, olay gerçekleştikten sonra sayın genel başkanımızın görevlendirmesiyle derhal ilimize hareket ettik" dedi.

AÇIKLAMA SIRASINDA SÖZLÜ MÜDAHALE

Kaya'nın açıklamasına devam ettiği sırada "Bakan yardımcısı çıkıyor. Yolu kapatıyorsunuz. Fabrikanın önünü kapatıyorsunuz, engelliyorsunuz. Yolu kapatıyorsunuz" diyerek fabrikanın güvenlik görevlileri Kaya ve beraberindekilerden uzaklaşmasını istedi.

"BAKAN YARDIMCISI ÇIKABİLİR, MİLLETVEKİLİ BURADA"

Bunu üzerine açıklamalarına devam eden Kaya, "Bakan yardımcısı çıkabilir. Milletvekili burada. Engellemiyoruz hiçbir şeyi. Gördüğünüz gibi fabrikaya girişimize dahi müsaade edilmedi. Fabrikada çalışan işçilerin bir kısmıyla görüşebildik. Görüştüğümüz çalışanlar 'bu haliyle bu fabrikada zaten iş güvenliğimiz, can güvenliğimiz yoktu' dediler ve 'nasıl iş güvenliğinden geçtiğini de bilmiyoruz' diyor çalışanlar. Bu konuştuğumuz da yine genç bir kadın. Yine 20’li yaşlarda genç bir kadın. Hayatını kaybedenler çok genç yaştalar. Üniversite çağında insanlar burada çalışıyorlardı. Mühimmat fabrikasında çalışıyorlardı. Az önce yine bir taziyeden geldim. Yine genç bir kızın evinden Üçpınar köyümüzdeki taziyemizden geldik. Şu anda acılarımız çok yeni zaman içerisinde hem heyetimizin oluşturacağı raporların ışığında hem de tabii bilirkişilerin de raporlarını inceleyeceğiz. Kamuoyuna biz de olan bilgileri anlatacağız, paylaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA