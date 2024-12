‘Yeşil Direnişin Neferi’ Olarak Anılan Hacı Ali Keklik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Artvin’in Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyetlerine karşı gösterdiği direniş sonrasında 'Cerattepe Gazisi' olarak tanınan Hacı Ali Keklik, son yolculuğuna uğurlandı. 106 yaşında hayatını kaybeden Keklik, Artvin Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hacı Ali Keklik’in acılı oğlu Zafer Keklik, "Babam çok mücadele etti, sonunda da gitti. Babam çok insan severdi, Artvin’i seven, halkını seven, doğayı seven ve kimseyi incitmemiş, herkese iyilik yapan bir kişiydi" dedi.

“YÜREĞİ GÜZEL VE BÜYÜK BİR İNSANDI”

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sarı, 2016 yılında Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı yapılan protestolar sırasında çekilen bir fotoğrafla hafızalara kazınan Hacı Ali Keklik için şunları söyledi: Hacı Ali amcamızı son yolculuğuna uğurlamak için geldik. Artvin’in çınarı diyebilirim. O yaşına rağmen kalkıp Cerattepe mücadelesinde bizimle beraber siper olmuş, yüreği güzel ve büyük bir insandı. Daha ne söylenebilir ki? Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun.

