15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!

Ankara’dan doğduğu topraklara dönen üretici Ahmet Yüksel’in öncülüğünde Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dönümde ekimi yapılan bitki, bir kez dikildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebiliyor.

Yüksel, bu örnek projeyle bölgeye ekonomik katkı sunmayı ve gençleri tekrar köylere yönlendirmeyi hedefliyor.