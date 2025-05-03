15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Samsun’un Bafra Ovası'nda ekimi yapılan maralfalfa yem bitkisi, tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırma potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Ankara’dan doğduğu topraklara dönen üretici Ahmet Yüksel’in öncülüğünde Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dönümde ekimi yapılan bitki, bir kez dikildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebiliyor.
Yüksel, bu örnek projeyle bölgeye ekonomik katkı sunmayı ve gençleri tekrar köylere yönlendirmeyi hedefliyor.
YILDA 4 KEZ HASAT EDİLİYOR
Yüksek protein değerine sahip maralfalfa, mısır silajına kıyasla et ve süt veriminde yüzde 30-35 oranında artış sağlıyor. Yılda 2-4 kez hasat edilebilen bu bitki, dönüm başına 50 ila 80 ton verimle üreticilerin ilgisini çekiyor.
TARIM VE HAYVANCILIĞI CANLANDIRABİLİR
Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, bu tür yüksek besin değerli bitkilerin devlet desteğiyle yaygınlaştırılmasının göçü durdurabileceğini ve tarım-hayvancılığı canlandırabileceğini vurguladı.