Altında Ters Dalga Geliyor! Perşembe Günü İtibariyle Başlıyor: Merkez Bankası Hamlesi Pusuda
Altın fiyatları jeopolitik risklerle yükseliş sinyalleri verirken, uzmanlardan kritik uyarı geldi. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, altın fiyatlarının ciddi bir yükseliş ivmesi kazanabileceğini ancak merkez bankalarının olası müdahalesiyle bu yükselişin kırılabileceğini belirtti.
Kaynak: AA
Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığı için sahneye çıkmasıyla birlikte küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altın ve değerli metallerde hareketliliğe neden oldu. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının ciddi bir yükseliş ivmesi kazanabileceğini ancak merkez bankalarının olası müdahalesiyle bu yükselişin kırılabileceğini ifade etti.
ALTIN YENİ RALLİYE HAZIRLANABİLİR! PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Manukyan, özellikle 8-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Rusya’nın Zafer Günü’nün olası bir ateşkese işaret ettiğini belirterek, bu süreçte Ukrayna kaynaklı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı yaşanabileceği yönündeki spekülasyonların altına değer kazandırabileceğini söyledi. Ayrıca Hindistan ve Pakistan arasında tırmanabilecek olası bir gerilim de fiyatları yukarı itebilir.
Ancak Manukyan, bu tür yükselişlerin finansal bir zemine değil, jeopolitik risklere dayandığını vurguladı. Bazı ülkelerde döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle altının yerel para birimi bazında ulaşılması güç bir seviyeye geldiğini ve bunun talebi frenlediğini belirtti.
MERKEZ BANKALARINI İŞARET ETTİ
Altının kısa vadede geri çekilme ihtimaline de değinen Manukyan, "Merkez Bankaları açısından baktığımızda global gidişat 3 bin 200 - 3 bin 300 dolar arasında çok büyük bir fark yaratmıyor. Onlar açısından önemli olan şey, dolar likiditesinin yeterli olup olmadığı veya dolar likiditesinin bir krize gidip gitmeyeceğidir" dedi.
"ALTIN ALIMLARINI AZALTABİLİRLER"
Manukyan, "Eğer öyle bir rahatsızlık varsa veya bir dolar likiditesi stoku yapmak istiyorlarsa altın alımlarını azaltabilirler ve hatta aldıkları altınları satabilirler. Altının ons fiyatında gerçek anlamda bir geri çekilme olacaksa yine bunun yükselişi tetikleyen merkez bankalarından geleceğini düşünüyorum. Ama bu seviyelerde biraz daha 3200 doların altına doğru bir hareket ve sağlıklı olur." değerlendirmelerinde bulundu.
GÜMÜŞ ALTIN KADAR GÜÇLÜ DEĞİL
Değerli metaller arasında öne çıkan bir başka varlık olan gümüşle ilgili de açıklamalarda bulunan Manukyan, gümüşün altın gibi finansal sistemin merkezinde yer alamayacağını belirtti. Ancak altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi başlarsa, fonların kısmen gümüşe kayabileceğini ve bu durumun fiyatları yukarı çekebileceğini ifade etti.
Altın ve gümüş arasındaki fiyat oranına da dikkat çeken Manukyan, finansal sistemde derin kaygıların olduğu dönemlerde bu oranın 100’e kadar çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Ancak sistemsel endişelerin azalması durumunda bu oranın yeniden 80’e doğru çekilmesi beklenebilir.
YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLSUN
Son olarak ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu körükleyebilecek agresif politikalar uygulaması ya da Çin gibi büyük ekonomilerin ABD tahvillerinden çıkış yapması halinde, tahvillerin yatırımcı gözündeki cazibesini kaybedebileceğini belirten Manukyan, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.