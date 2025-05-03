Altında Ters Dalga Geliyor! Perşembe Günü İtibariyle Başlıyor: Merkez Bankası Hamlesi Pusuda

GÜMÜŞ ALTIN KADAR GÜÇLÜ DEĞİL

Değerli metaller arasında öne çıkan bir başka varlık olan gümüşle ilgili de açıklamalarda bulunan Manukyan, gümüşün altın gibi finansal sistemin merkezinde yer alamayacağını belirtti. Ancak altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi başlarsa, fonların kısmen gümüşe kayabileceğini ve bu durumun fiyatları yukarı çekebileceğini ifade etti.

Altın ve gümüş arasındaki fiyat oranına da dikkat çeken Manukyan, finansal sistemde derin kaygıların olduğu dönemlerde bu oranın 100’e kadar çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Ancak sistemsel endişelerin azalması durumunda bu oranın yeniden 80’e doğru çekilmesi beklenebilir.