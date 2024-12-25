İstanbul Valiliği'nden 'Kumanya' İncelemesi! 51 Öğrenci Zehirlendi mi? İBB'den İlk Açıklama Geldi

Şile’de 75. Yıl Ortaokulu'nda 51 öğrenci iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin sabah okul önünde dağıttığı sandviç, süt ve elmadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül “Maalesef bugün 75'inci yıl Ortaokulumuzda, 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde, gelen öğrencilere dağıtılmış. Bize gelen ilk bilgiler bu şekilde" dedi.

NUMUNE AÇILMIŞ KUMANYALARDAN ALINDI

Dağıtılan kumanyalardan şahit numune alınamadığını belirten Gül “Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok, fakat dağıtılırken çocukların yarım bıraktığı ve yemeyen çocukların kumanyalarında İl Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik. Tarım ekipleri gıda denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler ve gördüğümüz nokta bu” ifadelerini kullandı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İHBARDA BULUNMUŞ

Konuya ilişkin Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Bertan Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu. İhbarın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Bertan şöyle konuştu:

“Sabah cadde üstünde, okul dışında İBB aracından İBB görevlileri tarafından öğrencilere kumanya dağıtılıyor. Okula girmeden dağıtılan kumanyalar. Öğrenciler kumanyayı yedikten 15-20 dakika sonra şikayetler başlamış. İçerisinde sandiviç, kek, süt var. Bir süre sonra bulantı ve kusma şikayetiyle, okul idaremiz hemen ambulans çağırıyor. Bilgi notunu da Vali beye biz ulaştırdık. Şu an hiçbir öğrencimizde sıkıntı yok. Hepsi taburcu oldu. Gerekli idari ve adli tahkikat da başladı. Talimatlar verildi, numuneler inceleniyor.”

İBB DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu iddialara ilişkin İBB kaynaklarının Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu iddialara ilişkin İBB tarafından da soruşturma başlatıldı. Kumanyalar sadece Şile’de değil birçok bölgede dağıtılıyor. Belli bir merkezden yola çıkan kumanyalar. Ancak buradaki kumanyalardan numuneler alındı. Gerekli incelemeler ve tahkikatlar yapılacak."

İBB'den daha sonra yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda 25 Aralık 2024 sabahı dağıtılan "Okul Beslenme Desteği" paketlerinden kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Dağıtılan paketler laboratuvar incelemesine gönderildi.

Dağıtılan beslenme paketlerinin üretiminden dağıtımına kadar titiz bir denetim süreci yürütülüyor. Şile’deki dağıtım, bir gıda mühendisinin gözetiminde yapıldı ve her paket numune alımına tabi tutuldu. Paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildi. Zehirlenme iddialarının ortaya çıkması üzerine alınan numuneler laboratuvarda detaylı incelemeye alındı.

İBB'nin sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı Okul Beslenme Projesi, çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında her gün İstanbul genelinde 5.000 beslenme paketi dağıtılıyor. 25 Aralık 2024'te Şile 75. Yıl Ortaokulu'na ulaştırılan 500 paketin içeriğinde sandviç, 200 ml Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş bulunuyordu.

'BUGÜNE KADAR ZEHİRLENME VAKASI YAŞANMADI'

Projenin hayata geçtiği 2019 yılından bu yana toplamda 1 milyon 542 bin 530 paket öğrencilere ulaştırıldı. 2023 yılında 823.000, 2024 yılında ise 719.530 paket dağıtıldı. Bugüne kadar herhangi bir zehirlenme vakası yaşanmadı.

Şile'de 23-25 Aralık tarihlerinde farklı okullara aynı içerikte toplam 1.500 paket dağıtıldı. 23 Aralık tarihinde Ahmetli Yahşi Bey İlkokulu’nda 500 paket, 24 Aralık tarihinde Balıbey İlkokulu’nda yine 500 paket ve bugün de 75.Yıl Ortaokulu’nda 500 paket gıda desteği ulaştırıldı.

'DOKTORLAR HENÜZ ZEHİRLENME VAKASI OLARAK KABUL ETMEDİ'

İBB yöneticileri zehirlenme iddiasının ardından hastaneye giderek öğrenciler, veliler ve sağlık görevlileriyle temasa geçti. Doktorların velilere, durumun henüz bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmediğini aktardığı bildirildi.

Hastaneye başvuran 53 öğrenciden büyük bölümü evlerine gönderildi. Bugün resmi bir ziyaret için Şile’de bulunan İstanbul Valisi Davut Gül’ün hastaneyi ziyaret edeceğinin öğrenilmesinden ardından bazı öğrencilere serum takıldığı ve takibe alındığı öne sürüldü.

Öğrencilerin dağıtılan gıda paketinden zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin tıbbi bir kesin bulgu bulunmuyor. Zehirlenme şüphesiyle ilgili tıbbi ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Söz konusu ürünlerin hem İBB hem de ilgili bakanlık yetkilileri tarafından teste tabi tutuldu. Kesin sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak."

Kaynak: Haber Merkezi