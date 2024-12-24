'30'un Altında Yokuz' Demişti... Özel'den İşçilere Asgari Ücret İçin Grev Çağrısı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Asgari ücret zammına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Milyonlarca asgari ücretlinin enflasyona ezdirildiğini ifade eden Özel, "Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapanlar bir kez daha işçinin hakkını yemiştir" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.

'Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık' diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler.

'YAZIKLAR OLSUN'

Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

'30'UN ALTINDA YOKUZ' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret taleplerini 30 bin lira olarak açıklamıştı. Özel, "23.500 lirayla bir yıl geçim olmaz. Biz 30.000 lira yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz. Ve buradan bir kez daha asgari ücret tespit komisyonuna, hükümete ve Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz: Asgari ücretlimize 30, altına yokuz" ifadelerini kullanmıştı.