Özgür Özel'den Avrupalı Lidere Sitem: 'Bize 5 Dakika Ayırmadı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Parti Liderler Toplantısı'na katıldı. Özgür Özel, oradaki konuşmasına bazı Avrupa liderlerine sitem ederek başladı.

Özel, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı işaret ederek "Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi. Bugün çiftçilerle dayanışması önemli ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil. Her toplantıda değerli başbakanlar, değerli bakanlar kendi konuşmalarını yaptıktan sonra hızla salonu terk ediyorlar. Ve biz kendi kendimize birbirimize hak vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN RAMA-ERDOĞAN DEĞİL ÜLKELERİNİN İLİŞKİLERİ'

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı konuşmayı aktaran Özgür Özel, "Biraz Edi Rama'ya söyledim, ilk seçimde iktidar olacağız. Edi Rama ile Erdoğan'ın yakın ilişkileri çok kıymetli olabilir ama önemli olan Arnavutluk'la Türkiye'nin yakın ilişkileri. Bunu kişisel ilişkilerden kurumsal ilişkilere dökmek lazım. Bir de bunun üzerinde ayrıca bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan'la, Erdoğan'ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda her platformda bu tepkimi dile getiriyorum, dile getirmeye de devam edeceğim. Otoriterlerin oluşturduğu sorunları otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan'ın veya bir başka otoriter liderin size vadettiği şey istikrar değildir. Bir ülkede demokrasi varsa o demokrasi size istikrarlı iyi ilişkiler vadedebilir. Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vadeder ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını arar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA