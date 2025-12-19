AK Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ Raporunu TBMM’ye Sundu

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sundu. .60 sayfa ve 15 başlıktan oluşan raporda süreç içinde genel af, umut hakkı gibi düzenlemeler öngörülmüyor.

AK Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ Raporunu TBMM’ye Sundu
AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim etti.

Rapor, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tarafından TBMM Genel Sekreterliğine sunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Teslimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Abdülhamit Gül, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda komisyonda görev alan AK Parti Grubu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan raporun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Meclis Başkanlığına iletildiğini ifade etti.

15 BAŞLIK, 60 SAYFADAN OLUŞUYOR

Sürecin ülke açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Gül, ortaya konan kararlı duruş ve liderlik dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkürlerini iletti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi.

Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: AA

