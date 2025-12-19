2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde Belli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücreti için süreç devam ederken, dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı geride kalırken, üçüncü toplantının tarihi henüz netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e yaptığı ziyaretler Ankara’da yoğun bir kulis trafiğine sahne oldu.

Komisyon toplantılarına TÜRK-İŞ’in katılmaması tartışma yaratırken, gözler hükümetin ve işveren tarafının üzerinde yoğunlaştı. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, asgari ücret rakamının büyük ölçüde şekillendiğini söyledi.

HÜKÜMETİN ÖNGÖRDÜĞÜ RAKAM ORTADA

TGRT Haber’e konuşan Karakaş, hükümet ve işveren tarafının maliyet hesaplarını tamamladığını belirterek, uzlaşmaya doğru gidildiğini ifade etti. Karakaş, kabine düzeyinde öngörülen bir rakam bulunduğunu ve sürecin bu çerçevede ilerlediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece dahil olmasının ardından zam oranlarına ilişkin beklentilerin yukarı yönlü revize edildiğini kaydeden Karakaş, işçi ve işveren taleplerinin tam anlamıyla örtüşmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

AÇLIK SINIRI VURGUSU

Karakaş, yaptığı hesaplamalara göre asgari ücretin açlık sınırına yaklaşabilmesi için en az yüzde 45 oranında bir artış gerektiğini, ancak mevcut ekonomik koşullarda bu oranın mümkün görünmediğini söyledi. Bu nedenle 2026’da belirlenecek asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağını ifade etti.

Devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteğinin de bütçe üzerindeki etkisine dikkat çeken Karakaş, bu desteklerin artırılmasının İşsizlik Sigortası Fonu dengelerini zorlayabileceğini belirtti.

ZAM ORANI İÇİN YÜZDE 25–32 ARALIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten Karakaş, yüzde 20’lik zam ihtimalinin artık gündemden çıktığını söyledi. Karakaş’a göre, 2026 için asgari ücret artışının yüzde 25’in altına düşmesi beklenmiyor, üst sınır ise yüzde 32’ye kadar çıkabilir.

Bu oranlara göre asgari ücretin 29 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini ifade eden Karakaş, 30 bin TL’nin aşılabilmesi için ise en az yüzde 36 civarında bir zam gerektiğini vurguladı.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam: 26.524 TL

26.524 TL Yüzde 25 zam: 27.630 TL

27.630 TL Yüzde 30 zam: 28.735 TL

28.735 TL Yüzde 35 zam: 29.840 TL

29.840 TL Yüzde 40 zam: 30.945 TL

Asgari ücretin kesin rakamı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıların ardından netleşecek.

Kaynak: TGRT Haber