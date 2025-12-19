Altın, Bakır, Petrol, Doğal Gaz… Dev Bankadan 2026 Yılı İçin Flaş Tahminler…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, emtia piyasalarına ilişkin yayımladığı yeni raporunda 2026 ve sonrası için dikkat çekici fiyat tahminlerini paylaştı. Raporda altından petrole, bakırdan doğal gaza kadar birçok temel emtiaya yönelik beklentiler yer aldı.

Goldman Sachs, altın fiyatlarında yükseliş trendinin süreceğini öngörüyor. Banka, merkez bankalarının güçlü talebi ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimlerinin altına destek sağlayacağını vurguladı. Altında uzun pozisyon tavsiyesini yineleyen Goldman Sachs, 2026 yılı sonu için ons altın fiyatı tahminini 4.900 dolar olarak açıkladı. Raporda ayrıca, özel yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğiliminin artmasının bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

PETROLDE DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLANMA

Petrol piyasasına ilişkin beklentilerde ise dalgalı bir tablo öne çıkıyor. Goldman Sachs, Brent petrol fiyatlarının 2026 yılında düşüş eğilimi göstereceğini tahmin ediyor. Hâlihazırda 59 dolar seviyesinde bulunan Brent petrolün, 2026 yılı ortalamasında 56 dolar olacağı öngörüldü. Banka, fiyatların 2026 ortasında dip seviyeleri gördükten sonra toparlanarak 2028 sonuna doğru 80 dolar seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

BAKIRDA KONSOLİDASYON ÖNGÖRÜSÜ

Bakır cephesinde ise daha dengeli bir görünüm dikkat çekiyor. Goldman Sachs, bakır fiyatlarının 2026 yılında konsolide olmasını bekliyor. Bankanın ton başına ortalama fiyat tahmini 11.400 dolar seviyesinde bulunuyor. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır fiyatı 11.721 dolar seviyesinde işlem görürken, geçen hafta 11.952 dolar ile tarihi zirvesini test etmişti.

DOĞAL GAZDA BÖLGESEL FARKLILAŞMA

Doğal gaz fiyatlarına ilişkin tahminlerde ise Avrupa ve ABD piyasaları için farklı beklentiler paylaşıldı. Rapora göre, Avrupa’da TTF doğal gaz fiyatının 2026 yılında 29 euro/MWh, 2027 yılında ise 20 euro/MWh seviyesine gerilemesi bekleniyor. ABD tarafında ise doğal gaz fiyatlarının 2026’da 4,60 dolar/mmBtu, 2027’de ise 3,80 dolar/mmBtu düzeyinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Kaynak: Haber Merkezi