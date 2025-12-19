Ömer Çelik'ten Çarpıcı ‘Suriye’ Mesajı, ‘Önemli Bir Gelişme’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların yürürlükten kaldırılmasının bölgesel barışa katkıda bulunduğunu belirterek, "ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir" dedi.

Ömer Çelik'ten Çarpıcı ‘Suriye’ Mesajı, ‘Önemli Bir Gelişme’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının Türkiye ve bölge açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Çelik, “Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yaklaşımını hatırlatan Çelik, “Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik AK Parti
AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş’ın Göksun'da Deprem AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
İlkokulda Zincirleme Cinsel İstismar Skandalı! Öğretmene 65 Yıl Hapis Cezası İlkokulda Zincirleme Cinsel İstismar Skandalı! Öğretmene 65 Yıl Hapis Cezası
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı
CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu