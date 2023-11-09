Özgür Özel Numan Kurtulmuş'la görüştü: Meclis'i yargıdaki krize ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştüğünü açıklayarak, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim.



Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 9, 2023

Yargıtay 3. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını yok sayarak uygulamadı.

Bununla da yetinmeyen Yargıtay, hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıda yaşanan krize ilişkin kamuoyundan büyük tepki geldi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI

Yargıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçmiş, devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Özel, “Yargıtay'ın kararı Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine, TBMM'ye karşı darbe girişimidir. Aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın krizidir. AKP içindeki çatışmanın krizidir. Ana muhalefet partisi olarak buna direneceğiz” ifadelerini kullanmış ve açıklamasının devamında, “Tüm halkımızı bu darbeye karşı direnmeye çağırıyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacak” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem