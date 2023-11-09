Özgür Özel Numan Kurtulmuş'la görüştü: Meclis'i yargıdaki krize ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP lideri Özgür Özel, yargıda yaşanan krize ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel Numan Kurtulmuş'la görüştü: Meclis'i yargıdaki krize ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştüğünü açıklayarak, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını yok sayarak uygulamadı.

Yargıtay, Can Atalay “hapiste kalacak” dedi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduYargıtay, Can Atalay “hapiste kalacak” dedi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduGüncel

Bununla da yetinmeyen Yargıtay, hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıda yaşanan krize ilişkin kamuoyundan büyük tepki geldi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI

Yargıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçmiş, devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Özel, “Yargıtay'ın kararı Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine, TBMM'ye karşı darbe girişimidir. Aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın krizidir. AKP içindeki çatışmanın krizidir. Ana muhalefet partisi olarak buna direneceğiz” ifadelerini kullanmış ve açıklamasının devamında, “Tüm halkımızı bu darbeye karşı direnmeye çağırıyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacak” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP Özgür Özel Can Atalay
Son Güncelleme:
Ülke genelinde hasadı tamamlandı. Bu yıl marketlerde fiyatı uçacak Ülke genelinde hasadı tamamlandı. Bu yıl marketlerde fiyatı uçacak
İttifak iddiaları: CHP'nin İstanbul planı ne? CHP'nin İstanbul planı ne?
Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi
Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum
ÇOK OKUNANLAR
Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı!
'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı
En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... En cimri 4 burç belli oldu
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait? Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait?