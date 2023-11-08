Yargıtay, Can Atalay “hapiste kalacak” dedi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yargıtay, Can Atalay “hapiste kalacak” dedi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre, Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu öne sürerek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulundu.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim’de verdiği kararda; “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Yargıtay Başsavcılığı Can Atalay ile ilgili mütalaasından Anayasa Mahkemesi'ni hedef almıştı. ütalaada 'AYM bu alanda anayasaya aykırı olmayan işlemleri iptal ederek geçersizleştiremez' denilmişti.

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Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay
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