Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin para trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarkan Engin Polat'ın yaptığı savunma herkesi şaşkına uğrattı

Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin para trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda Polat çiftinin milyonlarca liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı gerçekleştirdiği tespit edildi. Engin Polat'ın ifadesinde hesabından yapılan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunmasında bulunduğu öğrenildi.

Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi - Resim : 1

NTV'de aktarılan habere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın sorgu tutanaklarında ilginç ayrıntılar var. Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi - Resim : 2

Üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı, ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını savunan Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu ileri sürdü. Paraların ticari faaliyetlerden kazanılıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu savunan polat, gelirlerindeki olağan dışı artışın enflasyondan kaynaklandığını ileri sürdü.

"KARIMIN İHTİYAÇLARI VE HARÇLIK"

Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi - Resim : 3
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; banka kayıtlarına göre Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine gönderdiği 7 milyonu ve babasına gönderdiği18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.

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