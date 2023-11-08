Ülke genelinde hasadı tamamlandı. Bu yıl marketlerde fiyatı uçacak

Ayçiçek yağında yaşanan krizin ardından şimdi de zeytinyağında kriz mi yaşanacak? Bazı haber sitelerinde üreticilerin yaptığı açıklamalara yer veriliyor. Zeytin kıtlığı iddiaları gündemde. Birçok kişi bu haberlerin ardından tek bir soruya yanıt arıyor. 1 kg zeytinyağı için kaç kilo zeytin gerekir?

sabah.com.tr'de yer alan bilgilere göre; Zeytin yetiştiriciliğinde zeytinden alınacak hasat miktarı çok önemlidir. Olgun bir zeytin ağacından 22-90 kg arasında zeytin alınır. Zeytinin olgunlaşma dönemi 30-35 yaş arasıdır. En yüksek verim de bu dönemde alınır. Hasat döneminde alınan zeytinin bir kısmı sofralık zeytin olarak ayrılır. Önemli bir kısmı da zeytinyağı üretimi için üretim tesislerine gönderilir.

Toplanan zeytinden ne kadar zeytinyağı çıkacağı, özellikle üreticinin en çok merak ettiği konudur. 1 kg zeytinden 1 lt zeytinyağı çıkmaz. Zeytinyağı hesabı yapılırken 1'e 5 hesabı yapılmalıdır. Yani 1 lt zeytinyağı elde etmek için 5 kg zeytine ihtiyaç vardır.

1 Litre Zeytinyağı Kaç Kilo Zeytinden Çıkar?



Zeytinyağı, besin değeri son derece yüksek olan bir yağ türüdür. Zeytinyağı üretimi için özel tesislere ihtiyaç vardır. Bu anlamda Ege Bölgesi'nin ön plana çıktığı görülür. Akdeniz Bölgesi de Ege Bölgesi kadar olmasa da zeytin üretiminde başı çeken bölgeler arasındadır.