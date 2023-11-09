Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında "Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor" dediği öğrenildi.

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Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin MKYK toplantısında yaptığı açıklamada Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını söyledi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, partisinin MKYK toplantısına başkanlık yapan Erdoğan, toplantıda bir MKYK üyesinin narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etmesi üzerine “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” dedi. Mehmet Şimşek ise narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.

YEREL SEÇİM STARTI VERİLDİ, GÖREVLENDİRME YAPILDI

Öte yandan Erdoğan'ın toplantıda yerel seçim startı vererek “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” dediği öğrenildi. Toplantıda seçimlere yönelik MYK da yetkilendirildi.

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