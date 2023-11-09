İttifak iddiaları: CHP'nin İstanbul planı ne?

CHP 38. Olağan Kurultayında “değişim” dedi ve yeni Genel Başkan olarak Özgür Özel’i seçti. Özel’in ilk sınavı ise 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler. Özel, başta İstanbul olmak üzere 11 büyükşehir belediyesini koruyup, daha fazla belediye almak istiyor.

Yerel Seçimlerde ise gözler özellikle İstanbul’da olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden aday olmak istediğini belirtti. Peki, CHP İstanbul’da hem İBB’yi hem de ilçe belediyelerini kazanmak için ne yapacak?

ÖN SEÇİM GELİYOR, FERMUAR SİSTEMİ UYGULANACAK

halktv.com.tr'den Ali Macit’in edindiği bilgiye göre; İstanbul’da, AKP’nin güçlü olduğu yerlerde belediye başkanları belirlenirken ön seçim yapılacak. Ön seçim belediye meclis üyeleri belirlenirken de geçerli olacak. Ancak, CHP, özellikle belediye meclislerine, üye seçerken fermuar sistemi de uygulayacak. Uygulanacak fermuar sisteminde, aday adaylarının mesleği dikkate alınacak. Hukukçu, mali müşavir, şehir plancı ve mühendisler öncelikli olacak.

SALINCAK BELEDİYELER, KAMPANYANIN MERKEZİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu ve şu anda Cumhur İttifakı tarafından yönetilen, Eyüpsultan, Üsküdar, Çatalca, Beyoğlu, Silivri, Tuzla, Bahçelievler ve Fatih belediyelerini kazanmak için seçim kampanyasının merkezine almayı planlıyor. Özellikle Eyüpsultan ve Üsküdar’ı, kazanma planı yapan CHP, “sağ” partiler ile ittifaka çok sıcak bakmazken, İYİ Parti, Memleket Partisi ve TİP ile işbirliği yapabilir. Buralarda adaylar belirlenirken, ilçenin sosyolojik durumu ve anketler baz alınacak.

Mevcut durumda CHP’li belediyede olan ve uzun süredir aynı belediye başkanları tarafından yönetilen Ataşehir, Bakırköy ve Maltepe’de değişime gidilecek. Esenyurt, Şişli, Sarıyer ve Adalar belediyelerinde de bu değişim hedefleniyor. Belediye başkanlarını belirlemede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da görüşü alınacak.

CHP, İstanbul’da kasım sonu ve aralık başında aday adayları için başvuruları başlatacak. Aralık ayının sonu ve ocak ayının başında belediye başkanlarını ile meclis üyelerini açıklayacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir hafta içinde mevcut CHP’li belediye başkanlarını toplayıp, yerel seçim üzerine bir toplantı yaptıktan sonra CHP için yerel seçim için çalışmaları başlayacak.