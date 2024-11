Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'İmralı' Çağrısına Şerh! 'Varız Ama Bir Kırmızı Çizgimiz Var...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel "Toplumsal mutabakata dayalı olacaksa varız ancak bir kırmızı çizgimiz var. Şehit ve gazi ailelerinin rızası. Şehit aileleri ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye 'evet' demeyeceğiz. Bizim çizgimiz budur" dedi.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“ÖĞRETMENLERİN HAYALLERİYLE OYNADILAR”

Geçtiğimiz pazar günü Öğretmenler Günü'ydü. Hep birlikte Anıtkabir'de, Başöğretmen'in huzurundaydık. Ardından öğretmenlerimizi genel merkezimizde ağırladık. Öğretmenlerin, emekli öğretmenlerin, atanmayan öğretmenlerin ve eğitim sistemindeki sorunları konuştuk. Bu memleketi 68 bin atanmamış öğretmeni kabul edilemez bulup, madem öyle niye okuttunuz diyenlerin, şu anda 1 milyonun üzerindeki öğretmenin hayalleriyle oynadıklarını, atamadıklarını ve daha kötüsü diplomalarını ellerinden almaya kalktıklarını, kurdukları Milli Eğitim Akademisi ile orada eğitim aldıktan sonra ancak yılda 20-25 bin atama olabileceğini, yani hiç yeni öğretmen mezun olmasa bu hesapla 68 yıl sonra ancak öğretmenlerin tamamını atayacaklarını söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar geldiğinde en düşük öğretmen maaşı 23 çeyrek altın satın alabilirken, bugün 8 çeyrek altın alabiliyor. Yani bu iktidar, bir öğretmenin maaşından 15 çeyrek altın, bugünkü parayla 75 bin lira çalmış. Öğretmenlerim, hocam, bunun da var bir çaresi, o da Cumhuriyet Halk Partisi.

“AYNI İŞİ 4 FARKLI KİŞİ YAPIYOR, 4 FARKLI MAAŞ ALIYOR”

Bütçe görüşülüyor, Meclis'in bütçesi de geçti komisyondan. Ve ayın 9'undan itibaren Meclis, bütün Türkiye'nin gözü üzerinde olacak şekilde Genel Kurul'da bütçe görüşmelerini yapacak. İlk gelecek bütçe, Meclis'in kendi bütçesi. Sayın Numan Kurtulmuş, gelip Meclis'in bütçesini savunacak. Sayın Kurtulmuş'un, verdiği bir sözü tutarak tarihe geçmesini bekliyoruz. Çok kişi bilmez, bu Meclis'te emek sömürülerinin en büyüğü yaşanıyor. Aynı işi 4 farklı statüdeki kişi yapıyor, 4 farklı maaş alıyor. Ama en kötüsü de Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem tazminatı alamıyorlar, ihbar tazminatı alamıyorlar. Bir danışman arkadaşımız, bugün seni işten çıkardım dendiği anda işten çıkmış oluyor. Ve ödenecek taksidi, borcu, kredi kartı, kirası varken, ortada kalıyor. Ve onun yeniden bir iş bulması çok zor bir iş. Ve hiç olmazsa, 2 ay olsun, bu süreçten yararlanma imkanı da yok.

“NUMAN BEY'İN VERİLMİŞ SÖZÜ VAR”

Meclis'te, ayrılırken kıdem tazminatı yok. Her Meclis Başkanı, geldikten sonra emekçi sendikaları gidip konuşuyor, 'Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum' diyorlar, hak veriyorlar, 'çözelim' diyorlar. Meclis başkanları değişiyor, ritüel değişmiyor. Numan Bey'in bu konuda verilmiş sözü var. Hiçbir parti grubunun da itiraz edeceğini düşünmüyoruz. Meclis'teki danışman arkadaşlarımız ve eşitsizliğe uğrayan tüm emekçi arkadaşlarımız için hep birlikte bu sorunu çözmek için Meclis Başkanı'nın bir adım atmasını bekliyoruz.

“10 YILDA DEPREMZEDELERİN EVE GEÇMESİ HESAPLANIYOR”

Ekonomi heyetimiz, Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Ekonomi kurmaylarımız, güçlü bir ekip, milletvekilleri, PM üyelerimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve danışman kadrolarıyla çok güçlü bir ekip geziyorlar. Sayın Yalçın Karatepe ve Volkan Demir başkanlığındaki ekonomi takımımız bu hafta Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Samsun'daydı. Özellikle deprem bölgesindeki üç ilde yaptıkları çalışma sonrasında bize ulaştırdıkları rapora göre; ilk yapılması gereken mücbir sebep uygulamasının yeniden uzatılması. Burada evinden yarım ekmek yapıp getiren, çayı ayağının dibinde demleyen, halen daha konteynerde kalan esnafa vergi vereceksin, beyanname düzenleyeceksin diyorlar. Bu doğru değil. Halen daha siftahsız kapatılan dükkanlar varken, bu mücbir sebebin her sefer tartışma konusu olup 3 ay uzatılması yerine, 3 yıllığına uzatılması bütün esnaf ve esnaf örgütlerinin talebidir. Bunu böyle bekliyoruz. Rezerv alan sorunu bütün deprem bölgesinde sürüyor. Az hasarlı yapıları onarıp içine geçebilirsin dediler. Kredi çekildi, borç alındı; şimdi, biz orayı rezerv alan ilan ettik, senin evini yıkacağız diyorlar. Bu sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Sayın Erdoğan 'Bir yılda 650 bin konut yapacağım' dedi. Sırf vatandaşı kandırıp seçimi kazanmak için ısrarla söylediler. Sonuç, şu ana kadar 130 bin konut teslim edildi. 9-10 yılda tüm depremzedelerin eve geçmesi hesaplanıyor. Bu kabul edilebilir değil.

“CHP'NİN İKİ ELİ BU DÜNYADA YAKANIZDA”

AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği saray rejiminin İliç'te nasıl 9 işçimizi katlettiğini hep beraber görmüştük. Kâr hırsı, oradaki 9 kardeşimizi yuttu gitti. Faciaya kapasite artışının büyük etkisi olduğu söyleniyordu. Ve Ankara'daki üniversitelerden oluşturulan heyet, buraya kapasite artışı verenler bu işte suçludur dedi. Birkaç gün sonra ortaya çıktı ki; o kapasite artışının altında imzası olanlardan bir tanesi, ÇED uygun raporunu veren Murat Kurum. O Kurum, şu an bakanlığın başında. Mahkeme ne yaptı biliyor musunuz? Bilirkişi, ÇED olumlu raporu verenler sorumludur dedi ya, mahkeme dahiyane bir fikirler şöyle dedi; sorumlular ama sorumluluk oranlarını belirtmemişler, biz bu oranları isteyelim dediler. Ama bu oranları, başka bir bilirkişiden talep ettiler. O bilirkişi de baktı ve dedi ki; kapasite artış onayının bu olayda bir sorumluluğu yok. Yani birinci bilirkişinin raporunda Murat Kurum'un sorumlu olduğu ortaya çıkınca, ikinci bilirkişi hiçbiri sorumlu değil dedi. Kendi kendine oldu, sanki dolu yağdı, şimşek çaktı, yıldırım düştü de ölmüşler gibi burada sorumluluk yok dedi ve Murat Kurum'u kurtardı. Burada, ikinci raporu hazırlayanlar, ikinci raporu talep edenlere şu kadarını söylüyorum; o 9 işçinin iki eli öbür dünyada yakanızdadır, CHP'nin de iki eli bu dünyada yakanızdadır.

“DEDİK Kİ İSRAİL İLE TİCARETİ KESİN”

Bu kürsüden defalarca Filistin'e sahip çıkarken, oradaki insanlık dramını, soykırımı, katliamı kınarken hep şunu söyledik; siz bir yandan Filistin'e ağlıyorsunuz ama bir yandan da İsrail ile ticaret yapıyorsunuz. Ve dedik ki; İsrail ile ticareti kesin. Önce yapmıyoruz dediler. Mart ayında kanıtlarıyla ispatlandı, nisan ayında bir yazı yazdılar İsrail ile ticareti bitirdik dediler. Eylül ayında burada anlattım... Gemide giderken belge değiştirerek, Yunanistan'a gitmiş oradan İsrail'e gidiyormuş gibi yaparak, hiç utanmadan Filistin'e gidiyor gibi belge düzenleyip İsrail ile ticareti devam ettirdiler. Ve bu konuda hiç utanmadan, sıkılmadan da çıkıp İsrail ile ticaret bir yalandır dediler. Saygın bir kuruluş, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin sürdüğüne yönelik tartışmaları topluma sormuş. Toplumun yüzde 80'i İsrail ile ticaretin devam ettiğine inanıyor. Tayyip Bey'e inananlar yüzde 20, inanmayanlar yüzde 80. AKP seçmeninde inananlar yüzde 40, inanmayanlar yüzde 60. İkinci soru; Türkiye İsrail ile ticarete devam etmeli midir? Etmelidir diyen yüzde 18, etmemeli diyen yüzde 82. Tayyip Bey, bu bağımsız bir araştırma şirketi sormuş. Gördüm, dikkatimi çekti. Şimdi size söylüyorum; en güvendiğiniz 3 şirkete yaptırın anketi, millet size mi inanıyor yoksa bize mi? Bir görelim. En güvendiğin 3 şirkete yaptır. Çıkar göster.

“KAYYIM SİYASETİNE YENİDEN BAŞVURDULAR”

Burada, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybeden, milletin gözünden ve gönlünden düşen iktidar, kendine yeni bir yol açabilmek için çok iyi bildiği bir şeye yeniden başladı. Tamamen hiç terk etmemişti ama seçimde sandıktan çıkan net mesajdan sonra bir duraklamıştı. Ama yeniden kutuplaştırma, yeniden şeytanlaşma, hukuk ve anayasayı ayaklar alma noktasında kayyım siyasetine yeniden başvurdular. Önce Hakkari'de bir adım attılar. Sonra Esenyurt Belediyesi'ne, sayın Ahmet Özer'e son derece provokatif, yatağından eşinin uyandırmasına izin vermeden kendileri yatak odasına dalarak, belediyenin kapısına dayanarak, FETÖ bile yapmıyordu ilk başlar hariç, avukat bile bulundurmayarak, Ahmet Özer'e suç icat etmeye ve tutuklamaya kalktılar. Ardından Mardin, Batman, Halfeti ve cuma akşamı Tunceli, Ovacık. Mustafa Sarıgül, Ovacık Belediye Başkanımızı 12 yıl önce bir cenazeye katıldığı için terör örgütü üyesi ilan ettiler. Bir kere taziye dediğin ölüye değil diriye yapılır. Hiçbir anne evladının suçundan sorumlu tutulamaz. Ve işin aslı, o dönemde dönemin savcısı belediye başkanımıza, bu cenazeyi siz götürün, biz götürmeye kalkarsak yok yere şehit veririz, yol hiç güvenli değil, orada tuzak olabilir siz götürün demiş. Belediye Başkanı valinin haberi var mı diye sormuş, cenazeyi öyle götürmüşler. O günden sonra 3 kere daha belediye başkanı seçilmiş. Sırf CHP'den bir belediye başkanının terörle bağı varmış gibi göstermek için, Ahmet Özer'i yapmadığı telefon görüşmesiyle, kızının evinin kirasını örgütten para geldi diye göstererek yalandan tutukladılar.

“KAYYIM NE DEM'İN İŞİDİR, NE CHP'NİN”

4 günde 200 kişiye iddianame yazan savcı, 28 gün oldu iddianameyi hazırlayamadı. Yalancı şahit bulmuş, gizli tanık bulmuş, oradan suç icat etmeye çalışıyor. Bu süreçte TBMM, tarihi bir iş yaptı. Grup başkanvekillerimizi, muhalafetteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini kutluyorum. OHAL döneminden kalan bu kayyım atama işine CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, YRP, Emek Partisi ve TİP; 10 parti birden bir kanun teklifiyle bunun kaldırılmasını istediler. Bu şu açıdan önemlidir; kayyım ne DEM'in işidir, ne CHP'nin. Bugün bize yarın size. Bu mesele bir terör meselesi değil, demokrasi meselesidir. Eğer bir kişi terörle ilgiliyse mahkemeye gider, mahkeme kararını verir, karar kesinleşirse görevden alırsın. Yerine belediye meclis üyelerinden birisi kendi içinden seçilir. Darbeye kadar böyleydi bu. FETÖ ile mücadele edeceğiz diye icat çıkardılar ve bunun üzerinden şimdi CHP ve DEM'e saldırıyorlar, yarın bir başkasına saldıracaklar.

“ADALET BAKANI'NI DEFALARCA ARADIM”

Artık bir rezaleti ifşa etmenin de zamanı geldi. Ahmet Özer, tutuklandığı gün Adalet Bakanlığı’na yazı yazdık. Normalde milletvekilleri istedikleri anda ve bekletilmeksizin tutuklu ve hükümlülerle görüşürler. Buna, suç terörse, Adalet Bakanlığı'nın bilgisiyle maddesi var. Ve bugüne kadar, ben cezaevi komisyonu üyesi olarak 2011-2015'te 174 cezaevine 300'den fazla ziyaret yaptım. Her siyasi partiden milletvekilini ziyaret ettim. Bu grup, her görüşten hasta tutuklu ve hükümlüler için rapor yazdı. Her görüşten gazeteci ve siyasi tutukluları ziyaret etti. Bugüne kadar, kim için başvuru yapsak ilk günden yazı giderdi. 28 gündür CHP'nin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, Ahmet Özer ile görüşme evrakına yanıt vermiyorlar. Adalet Bakanı'nı defalarca aradım. 'Bu haftayı çıkaralım, pazartesiyi görelim' dedi her seferinde. 1 aydır o pazartesi gelmedi.

“AKIN GÜRLEK, BU SARAYIN SEYYAR GİYOTİNİDİR”

Haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor. Yardımcısı bakan çok mahcup izin veremediği için diyor. Ne izni ya? Ağızlarındaki bakla ne biliyor musunuz? Bakan yardımcımız Akın Gürlek'e çok ağır yükleniyorsunuz. Sen bizi Ahmet Özer ile görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksin öyle mi? Senin de sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. Hadsizliğin, hukuksuzluğun en tepe noktasındasınız. Bir sözüm de sayın Numan Kurtulmuş'a... Kendisini iyi niyetle aradım, sonuna kadar hak verdi sağ olsun. Ben hemen bakanı arıyorum, olur mu öyle şey dedi. Aradı bakanı ve size dönecekler dedi. 5 gün sonra bir daha aradım Numan Bey'i. Bir daha aradı, ses soluk yok. Bu kürsüye çıkmadan önce dedim; bu parlamentonun, bu parlamentonun milletvekillerinin böyle bir tehdide, hesapta muhalefeti sansüre ve terbiye edilmeye karşı siz Meclis Başkanı olarak bu işi nasıl çözemezsiniz? Numan Bey, bizden bekliyorlar ki; Akın Gürlek'e laf söylemeyeceğiz. İlk gün de söyledim, ikinci hafta da üçüncü hafta da söyledim, aha şimdi yine söylüyorum; Akın Gürlek, bu sarayın celladıdır, seyyar giyotinidir. Akın Gürlek'e bu bakanın gücü yetmemektedir. Savcıdır o. Bakan HSK'nın başkanıdır. Onun sicil amiridir. Ama bunların geldiği yer belli ya, aynı FETÖ'deki abileri gibi bu bakanın imamı Akın Gürlek'tir.

“OLMAZ OLSUN SİZİN İZNİNİZ”

28 gün sustuk, 28 gün... Be utanmazlar, be Allah'tan korkmazlar... Sandınız ki; ben kürsüye çıkınca Akın Gürlek'e laf etmeyeceğim, o gün vereceksiniz, olacak. Bundan sonra böyle, bizim Akın Gürlek'e saldırılmazsa, terbiyeli, uysal muhalefet yapılırsa o zaman vereceğiz... Her salı çıktım söyledim. Ama işin kötüsü nedir biliyor musunuz? Bu ülkede Adalet Bakanı makamında oturan kişi, 'çarşamba günü bir daha görüşeyim, ikna edebilirsem izin veririm' diyorsun ya, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun o makama. Sen, bu ülkede sağdan, soldan, tüm terör örgütlerinden, o örgütlerin yöneticisi, canlı bomba olana bile talep halinde bir gün içinde izin veriyorsun. Bu Meclis'in komisyonu da gidiyor, tek tek milletvekilleri de gidiyor. Bir tek kişiye bu sarayın aparatından dolayı izin vermeyip, milletvekillerini terbiye etmeye çalışan bu anlayış. Milletimize şikayet ediyoruz bu anlayışı. Yarın Abdullah Öcalan'la milletvekilleri görüştürülecek. Bugün Devlet Bahçeli bunu söyledi, DEM Parti de talepte bulunacağız dedi. Abdullah Öcalan'a milletvekili yollayıp da Akın Gürlek kızıyor diye ana muhalefeti belediye başkanına yollamayan bu iktidarı milletimize şikayet ediyorum. Olmaz olsun sizin izniniz.

“BİR KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR; O DA…”

Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı. O açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi, bugün de söyledi. Bizimle ilgili söyledikleri konusunda da konuşmamın sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Bahçeli'nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacaksa, bütün partiler içinde olacaksa biz de oluruz. Ama bir kırmızı çizgimiz var; o da şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarız, onlar olur diyorsa olur deriz, olmaz derse olmaz deriz. Onların rızası olmayan hiçbir iş yapmayız. Daha önce gölge Milli Savunma Bakanımız Yankı Bağcıoğlu, 34 şehit ailesi ve gazi derneğine gitti. Geçen hafta da ikisi dernek biri vakıf, polislerin, terörle mücadele edenlerin ve gazilerin derneğine ve vakfına gittik. Devletten katı alan, ödenek alan 3 dernek...

“TERÖRÜN BİTMESİ İÇİN, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

3 derneği ziyaret ettim, canlı yayında basın toplantısı yaptım, başkanları yanımdaydı. Dedikleri şu; Meclis'te şeffaf, hesap verebilir, toplumsal mutabakata dayalı deyip, şehit aileleri de bu sürecin içinde olursa diyorsunuz, biz CHP'ye teşekkür ediyoruz, bu süreçte tek güvencemiz sizsiniz dediler. V dedi ki başkan; biz huzur gelsin isteriz ama süreç siyasi bekaya malzeme edilirse haklarımızı helal etmeyiz. Ben de kendilerine söyledim, buradan bir kez daha söylüyorum... Biz, şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceğiz. Onlarla birlikte, bu meselenin gündemden çıkması için, terörün bitmesi için, annelerin ağlamaması için, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim çizgimiz budur. Bunun dışında hiçbir yerde yokuz.

“KREŞ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kreşi kapatmak her babayiğidin harcı değil. 2 günde Türkiye ayağa kalktı. Açıklama yaptılar. O da şu ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir yerinde kreş geçmemektedir.’ Türkiye’nin en kötü, AKP’nin en iyi Milli Eğitim Bakanı’nı gösteriyorum. Sıkıştığında beyaza siyah diyecek AKP zihniyetinin ülkeyi getirdiği konumu bu bakandan kimse anlatamaz. Kreş açmaya devam edeceğiz. Onlar bizim kreşimiz değil, yoksul ailelerin kreşi. Açanların alnından öpüyorum. Kimseyi umutsuz bir başına bırakmayacağız.

“KABADAYI MISINIZ SİZ?”

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Özgür Özel'e "Üstelik utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan, şuur kepeklerini indirmiş halde rejimi değiştirmekten bahsetmiştir. Özgür Bey, rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın?" demişti.

Diyor ki hangi rejimi değiştiriyorsun? Sayın Bahçeli Cumhuriyet’in kurucu partisi tam düşecekken koluna giren sana rağmen, lastik patladığında yedek lastik takan sana rağmen bu rejimi korumaya devam ediyor. Cumhuriyet dursun, saray rejimi son bulsun diye devam ediyoruz. O ülkenin yönetim şekli Cumhuriyet ise şuan da vatandaşın hakkını savunmakla mükellef olan medyayı tehdit edemezsin. Önlerin de arkalarında biz varız. Kabadayı mısınız siz? Sen kimi niye nasıl tehdit ediyorsun. Küçücük çocukları olan, ekmeğinin peşindeki gazetecileri tehdit ediyorlar. Saçlarının kılına zarar gelirse sorumlusu Bahçeli.

"O ETİKETLERİN HESABINI VER”

Gelelim öbür konuya... Ne dedim geçen hafta; hep birlikte pazarları gezdik. Erdoğan'ın bir arkadaşı çıktı, 'Sınıf arkadaşım olur' dedi. 'Ama o bu pazara gelemez' dedi. 'Yüzü yok, gelemez. Bu fiyatlardan ben mi sorumluyum. Sen geliyorsun, çünkü sen sorumlu değilsin. Geçen sene 20 lira olan domates olmuş 55 lira. Nasıl gelecek bu pazara?' dedi. Ben de çıktım bunu anlattım burada. Eğip büküyor, 'Beni pazara çağırıyor. Seninle pazar gezemem' diyor. Benimle gezme. Mesulü ben değilim. Sen o işi kiminle yaptıysan onlarla çık o pazara, o etiketlerin hesabını ver. Ben baktım bu Erdoğan ne zaman pazara gitmiş? Başbakanlığından beri pazara gittiği yok. Daha bir bakın dedim, nereye gitmiş? En son bir buğday tarlasına galoş giyip girmiş vatandaşın arasına. Bir de hakkını yemeyeyim, Tarım Kredi Kooperatifi'nde alışveriş yaparken görülmüş.

“3 YILDA MAAŞLARDAN BİR SIFIR ATTIN”

O gün, Erdoğan'ın alışverişini sağ olsun A Haber büyük bir televizyonculuk başarısıyla fiştekileri tane tane ve fiyatlarıyla söylemiş. Biz Tarım Kredi'ye gittik ve Erdoğan'ın fişine baktık.

3 yıl önce 4,5 liraya aldığı gofret bugün 35 lira, 1 liraya aldığı çikolata bugün 10 lira, 4,5 liraya aldığı bisküvi 45 lira olmuş Tarım Kredi'de. Erdoğan, Tarım Kredi'ye gidip aynı alışverişi yapsın, etiketi göstersin bakalım, fişini görelim. Haydi beraber gidelim, A Haber yapsın. Ben tutayım, sen gofreti at sepete, çikolatayı at sepete, o gün aldıklarını at sepete, gidelim kasaya, bakalım hesaba. Sen, o günden bugüne 3 yılda maaşlardan bir sıfır attın, alım gücünü 10 kat düşürdün, fiyatlara bir sıfır ekledin maaşlar sabitse... 10 kat fark var ve halen daha bu ülkede kutuplaştırmayla, 'bunlar bölücü, terörist, bunlar gelirse vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler' demekle iktidarda kalacağını sanıyorsun ya; bu millet sana daha önce İstanbul'da ihtar verdi anlamadın, bu sene 31 Mart'ta aynısı oldu. Yapılacak ilk seçimde bu Erdoğan gidiyor, bu rejim değişiyor, halkın iktidarı kuruluyor.

