Özgür Özel: ‘Esad Tek Adamdı, Ben Tek Adamlara Karşıyım’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel konuşmasında iş cinayetlerine, gazeteci Özlem Gürses’in gözaltına alınmasına da değindi. Özel, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin ise “Biz ne Esad'ı güzelledik, ne de Esed dedik. Sisi'ye katil diyordu şimdi kardeşim diyor, Suudi Arabistan ile aynı şekilde. Biz Esad'a hep Esad dedik, el ele tutuşup tatile çıkmadık Erdoğan tatil yaparken de Esat tek adamdı, ona küfür ederken de, 'gel görüşelim' derken de Esad diktatördü” dedi.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“İŞÇİLERİN ÇALIŞIRKEN ÖLMEDİĞİ BİR DÜZEN MÜMKÜN”

Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin konuşan Özel şunları söyledi: Devletin iş güvenliği konusunda almış olması gereken önlemler var. Gelişmiş ülkelerde böyle kazalar olmuyor, ölümler olmuyor. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorsanız bu patlamadan sorumlusunuz. 22 yıldır iş kazalarında 34 bin kişi hayatını kaybetmiş. İş cinayetleri azalmıyor. Aileler müsterih olsun, acılarını beraber yaşayacağız ama sorumluları açığa çıkana kadar da takip edeceğiz. Önce iş güvenliği duvarda asılı bir tabela sadece, önce patronun karı geliyor bu ülkede. Bu iktidara artık bir şey yaptıramazsınız. İş güvenliği duvarda yazan bir tabela. Söz veriyorum, kardan önce iş güvenliği sağlanacak. Emekçilerin teker teker yada toplu olarak katledilmediği bir düzen mümkün. Bunu da CHP kuracak.

“YENİ BİLİRKİŞİ AK PARTİ'Yİ ÜZEMEYEN RAPOR GÖNDERDİ”

Erzincan İliç’teki maden faciasında ilişkin de konuşan Özel, bilirkişi raporlarına tepki gösterdi. Özel, faciada hayatını kaybeden Uğur Yıldız’ın annesinin sesini duyurdu. Özel şunları söyledi: İliç faciasında hayatını kaybeden 9 işçiden Uğur Yıldız'ın annesi burada. O günlerde bir bilirkişi görevlendirdi mahkeme. Bilirkişi kapasite artırımı izni verenler sorumlu gördü. İmza Murat Kurum'a ait. Rapor kusurun yüzdelerini belirlemek için yeni bilirkişiye gönderildi. Yeni bilirkişi AK Parti'yi üzemeyen rapor gönderdi. Uğur Yıldız'ın annesi itirazını dile getiriyor.

“16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP ÜZERİNİ ÖRTTÜNÜZ”

Evladına biz sahip çıkacağız. Burak Oğraş’ın babası Murat Bey de burada. Burak Oğraş otelde çalışıyor. Diyorlar ki Antalya’daki otele gidip staj yapacaksın. Otelin eski binası misafirhaneye giriyor 14 yıldır kendisinden haber alınamıyor. Otelin havuzunda cesedi bulunuyor. Oğlumun cenazesi satılık değil benim adalete ihtiyacım var.14 yıldır bu mücadele sürüyor. Antalya İl Örgütümüz konuyu toplumsallaştıracak dedik. Bu yaşananlardan sonra 2 şüpheli için dava açılacak. Cenazenin ertesi günü, 11 yıl sonra para teklif eden, o günlerde FETÖ’nün sermayesi olduğu denilenler hesap verecek. 16 yaşındaki çocuğu susturup öldürüp üzerini örteceksiniz. Emine Hanım’a sesleniyorum. Bu çocuk bu otelde ölmüş. Bir anne olarak Sayın Erdoğan’dan bu mevzu ile ilgili bilgi alsın.

“MOTOKURYELERİN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Motokurye Samet Özgül davasını da yakından takip edeceklerini belirten Özel Kuryelerin sosyal güvence altına alınmasını, katil bariyerlerin motorcu dostu bariyerlere çevrilmesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Motokurye kardeşlerimiz kucaklıyorum, sorunlarının takipçisi olacağıma söz veriyorum.

“KALANLAR BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE” YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ”

Geçtiğimiz hafta katıldığım Sosyalist Enternasyonal toplantısında Filistin konusuna zaman ayırdık. Suriye’nin toprak bütünlüğünü önceleyen konuları ele aldık. Suriye’nin hızlı şekilde askeri istikrara ulaşması, yaşanabilir hale getirilmesi, Türkiye’de tüm sığınmacıların geri gönderilmesi için harekete geçilmeli. Erdoğan’ın “Kalanlar başımızın üstünde” yaklaşımını reddediyoruz. Onlar senin başının üzerinde değil, Türkiye’deki vatandaşların işinin, aşının üzerinde oturuyor. Dünya para vermeye hazır, Avrupa iş birliğine hazır. Herkes memleketine dönecek. Senin deyiminle söylüyorum, 'bizim yoksulumuz bize yeter', nokta.

“ÖNCE HUKUKSUZ GÖZALTI, SONRA GİZLİ TANIK”

Geçen hafta Ahmet Özer'i ziyaret ettim. Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettim. Diğer kayyım atanan başkanlar tutuksuz yargılanırken, Ahmet Özer'e uygulanan düşman hukukunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Özer tüm muhalefet partisi liderlerine üyelerine hem de kayyım atandığı günden bugüne tüm CHP'lilere yürekten teşekkür etti. Önce hukuksuz gözaltı, sonra gizli tanık... İkisi de fos çıkınca biliyorsunuz ki orada 'kahraman' bir savcı var. Bizim 'seyyar giyotin' ona baskı yapıyormuş. Savcıya 'yaz iddianameyi' deyince savcı, 'gel bu delillerle sen yaz' demiş. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadarki tüm telefon kayıtlarını istemişler. Geçmişte suçu olan bazılarını bulup Ahmet Özer bunlarla ilişki halinde deyip üzerine gidiyorlar. İddianameyi yazmayan arkadaş doğru yapıyor. Seyyar giyotin gelsin kendisi yazsın iddianameyi. Soma'dan iki sanık kaldı. Öldürenleri saldılar. Ölenlerin hakkını savunan Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'yı tutuyorlar.

“DEVRİK CÜMLEDEN SUÇ ÇIKARIP SUNMAK GÜÇ DEĞİL”

Özlem Gürses ODTÜ’de ödül alacak. Gidin ifade alın, götürün ev hapsi yapın. Güçlüyüz, her şeyi yapabiliriz, herkese ayar veririz diyorlar. Bu güç olmuyor. Özlem Gürses’in kurduğu devrik cümleden suç çıkarıp sunmak güç değil.

“1 KURUŞ BİLE ZAM YAPMADI”

AK Parti’nin bunca çarpıtmasından sonra seçimde 3 kez zam sözü verdi, şimdi gelmiş “Zam yapmak enflasyonu artırır” diyor. 2024 yılında asgari ücrete 1 kuruş zam yapmadı, TÜİK'e göre enflasyon yüzde 47. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu ise yüzde 78. Toplumdaki beklenti 30 bin TL'nin üzerinde çıktı. Biz, 30 altında yokuz dedik. Türk-İş 29 bin 583 lira olması gerektiğini açıkladı, DİSK en az 34 bin TL olarak tarif etti. Süreci yakından takip edeceğiz.

“HTŞ KENDİNE GÖRE BİR REJİM KURACAK, BİZ YOKUZ”

Erdoğan “Biz doğru okuduk CHP doğru okuyamadı” dedi. Erdoğan eşleriyle tatil yaparken de tek adamdı, pişman olduğunda da tek adamdı. Biz Esad’ı güzellemedik. Çaresizlikten bu dallara tutunuyor. Sisi’ye katil diyordu şimdi kardeşim diyor. CHP tüm bu süreçlerde durduğu doğru yerde durdu. HTŞ kendine göre bir rejim kuracak, biz orada yokuz.

“ŞAM’A GİDİP PLAKA DAĞITAN TROLLERİN AKLIYLA DEVLET YÖNETİLEMEZ”

Erdoğan ne ile övünür köprüler, tüneller. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya, TSK’nın bir tane bile erinin feda edilmemesine dikkat çekmek istiyoruz. Yeni göç dalgalarının olmaması için Erdoğan’a sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Biz hareket başlamadan önce Şam’a gidip de plaka dağıtan trollerin aklıyla devlet yönetilemeyeceği biz hatırlatmak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

Erdoğan il kongrelerine gidip atadıklarına kendini alkışlatmak kolay. Sen Kocaeli’nde ilçe başkanlarına kendini alkışlatacağına, Fethiye caddesinde asgari ücret alan emekçinin karşısına geçebildin mi?

"CHP Esad'ın yasını tutuyor" diyorlar. Esad tek adamdı, ben tek adamlara karşıyım. Sayın Cumhurbaşkanı sana bir kötü haber ben dünyadaki tüm tek adamlara karşıyım. Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri doğru okuduğunu söylüyor. Biz Esad'a hep Esad dedik, el ele tutuşup tatile çıkmadık. Erdoğan tatil yaparken de Esat tek adamdı, ona küfür ederken de, 'gel görüşelim' derken de Esad diktatördü. Biz ne Esad'ı güzelledik, ne de Esed dedik. Sisi'ye katil diyordu şimdi kardeşim diyor, Suudi Arabistan ile aynı şekilde. CHP iktidara yürüyen bir partinin taşıması gereken sorumlulukla hareket etmeye devam ediyor.

Sen çarşıya, pazara çıkamayacaksın, Balıkesir il kongresinde CHP'yi yuhalatacaksın, hadi oradan. Seni il kongresine değil, illerin pazarlarına gitmeye, ilçelerin halkıyla buluşmaya davet ediyorum. Sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi seni, çık sokağa hodri meydan sokakta görüşelim."

Kaynak: ANKA