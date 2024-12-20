Özgür Özel Fas'ta: Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas ziyaretinde Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile bir araya geldi.

Özgür Özel Fas'ta: Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılmak üzere, bulunduğu Fas’ın başkenti Rabat'aki ilk durağı Türkiye Rabat Büyükelçiliği oldu.

Özel burada, Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile görüştü.

Özgür Özel Fas'ta: Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi ile Görüştü - Resim : 1

Görüşmede Özel’e; Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve PM üyesi Erbil Aydınlık eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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