Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Bir Heyet Suriye'ye Gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir heyetin Suriye'ye gideceği bildirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Suriye'de öncelikli sorunun elektrik olduğunu belirtti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Bir Heyet Suriye'ye Gidecek

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'In (HTŞ) öncülüğündeki grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından ülkede yeni bir döneme girildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere yakın zamanda Suriye'ye gideceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Bir Heyet Suriye'ye Gidecek - Resim : 1

'ÖNCELİKLİ SORUN ELEKTRİK'

Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularını görüşeceğini kaydeden Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek" dedi.

Bayraktar, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin geçen hafta elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini anımsatarak, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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