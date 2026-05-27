Özgür Özel Cephesinden 'Satılık Haram Araç' Yanıtı: 'Kılıçdaroğlu 1,5 Sene Kullandı'

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla yaşanan yönetim gerilimi, 'haram araç' tartışmasıyla yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP Genel Merkezi önüne bırakılan iki aracın üzerine 'satılık haram araç' yazılması parti içinde sert polemiklere yol açtı.

Konuya ilişkin 'Özgür Özel İletişim' sosyal medya hesabından açıklama geldi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu

-İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur.

-Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir.

-Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır.

-Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!"

— Özgür Özel İletişim (@ozgurozeliletsm) May 27, 2026

Kaynak: Haber Merkezi