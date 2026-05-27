Özgür Özel Cephesinden 'Satılık Haram Araç' Yanıtı: 'Kılıçdaroğlu 1,5 Sene Kullandı'

CHP Genel Merkezi önüne bırakılan ve üzerine 'satılık haram araç' yazılan makam araçlarına ilişkin Özel cephesinden açıklama geldi. Her iki aracın da parti tarafından satın alındığı ve bu araçlardan birinin Kılıçdaroğlu tarafından 1,5 sene kullanıldığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel Cephesinden 'Satılık Haram Araç' Yanıtı: 'Kılıçdaroğlu 1,5 Sene Kullandı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla yaşanan yönetim gerilimi, 'haram araç' tartışmasıyla yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP Genel Merkezi önüne bırakılan iki aracın üzerine 'satılık haram araç' yazılması parti içinde sert polemiklere yol açtı.

Konuya ilişkin 'Özgür Özel İletişim' sosyal medya hesabından açıklama geldi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu

-İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur.

-Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir.

-Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır.

-Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!"

Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez Önünde 'Arınma' Hamlesi: İki Araç Satışa ÇıkarıldıKılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez Önünde 'Arınma' Hamlesi: İki Araç Satışa ÇıkarıldıGüncel

Özgür Özel ve Ekibinin Bayramlaşma Programı Belli Oldu: 3 Parti Listede YokÖzgür Özel ve Ekibinin Bayramlaşma Programı Belli Oldu: 3 Parti Listede YokGüncel

Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare YokKılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare YokGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kılıçdaroğlu Meclis'e Dilekçe Verdi: 'Özel'in Grup Başkanlığı İptal Edilsin' Kılıçdaroğlu Meclis'e Dilekçe Verdi
Bahçeli’den 'Bir Ölsek de Bin Dirileceğiz' Mesajı Bahçeli’den 'Bir Ölsek de Bin Dirileceğiz' Mesajı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare Yok Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi
Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı
ABD-İran Mutabakat Taslağı Sızdı: Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor
İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı: CHP Kasası Mercek Altında İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı
CHP'de Kurultay Yapılacak mı? Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap