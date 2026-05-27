Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez Önünde 'Arınma' Hamlesi: İki Araç Satışa Çıkarıldı

CHP, iki lüks minibüsü satışa çıkardı. Camlarında "satılık haram araç" yazan araçlar, parti genel merkezinin bahçesine getirildi. Araçların Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu ifade edilirken, CHP Genel Merkez kaynakları, bu araçlardan gelecek paranın ise haram para olduğunu ve kesinlikle CHP'nin kasasına girmeyeceğini ifade etti.

CHP genel merkezinde ana giriş merdivenlerinin önüne siyah renkli iki lüks minibüs getirildi. Araçların ön camlarına büyük puntolarla yazılmış notlar asıldı.

İKİ ARAÇ GENEL MERKEZ ÖNÜNDE SATIŞA ÇIKARILDI

Araçlardan birinin camındaki kağıtta, "'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç", diğerinin camında ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" notlarının yer aldığı görüldü.

Ayrıca araçların plakalarına da "Ö. Yalım" ve "A.İ. Aktaş" yazıları yapıştırıldı.

İddialara göre araçlardan biri, İBB soruşturmasında adı geçen Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındı. Diğer araç ise Özkan Yalım tarafından 10 milyon TL harcanarak dizayn ettirildi.

'CHP'NİN KASASINA HARAM PARA GİRMEYECEK'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Merkez kaynakları, Uşak'tan gelen paranın Uşak halkına geri dönebileceğini Aktaş'ın aracından gelecek paranın da bir sosyal sorumluluk derneğine gidebileceğini belirtti.

Kaynaklar, "CHP'nin kasasına haram para girmeyecek" vurgusunu da yaptı.

Kaynak: AA

