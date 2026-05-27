Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Sınırda Kritik Mesajlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Edirne'de bulunan 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret etti. Sınırda görev yapan askeri personelle bayramlaşan Bakan Güler, hem Türkiye'nin sınır güvenliği mimarisine dair veriler paylaştı hem de yakın coğrafyadaki jeopolitik risklere dikkat çekti.

'SINIRDAKİ TEDBİRLER AYNI KARARLILIKLA SÜRECEK'

Hudut kartallarının devletin egemenliğini ve milletin huzurunu koruduğunu vurgulayan Bakan Güler, yasa dışı geçişler, düzensiz göç ve terörist eylemlere karşı çok yönlü bir güvenlik mimarisinin devrede olduğunu belirtti. Güler, "Yüksek harekat kabiliyetine sahip personelimiz, gelişmiş teknolojik sistemler, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla sınırlarımız güçlü bir şekilde korunmaktadır" diyerek tedbirlerin tavizsiz süreceğini ifade etti.

'ABD-İRAN-İSRAİL HATTINDAKİ GERİLİM...'

Konuşmasında küresel ve bölgesel gelişmelere geniş yer ayıran Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orta Doğu ve Karadeniz’deki hassas döneme işaret ederek şu uyarılarda bulundu:

"ABD-İran-İsrail hattında yaşanan son gelişmelerin ortaya koyduğu yüksek gerilim, Orta Doğu'daki kırılgan güvenlik ortamını daha da derinleştirmektedir. İstikrarsızlığın başlıca kaynağı olan İsrail'in başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgeyi hedef alan ihlalleri ciddi riskler oluşturmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşının çok boyutlu güvenlik etkileri Karadeniz başta olmak üzere geniş bir coğrafyada hassasiyetini korumaktadır."

YUNANİSTAN'A EGE ADALARI RESTİ

Mavi ve Gök Vatan’daki hakların tarihi, hukuki ve meşru temellere dayandığını belirten Güler, gayri askeri statüdeki Ege adalarının silahlandırılmasına tepki gösterdi. Bu durumun iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukukla bağdaşmadığını hatırlatan Güler, "Egemenlik haklarımızı ve denizlerimizdeki meşru menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime kayıtsız kalmayacağız" dedi. Güler, Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin garantörlük duruşunun net olduğunu yineledi.

EFES-2026 VE 'YILDIRIMHAN' VURGUSU

Milli Savunma Bakanı Güler, 50 ülkenin katılımıyla başarıyla tamamlanan EFES-2026 Tatbikatı'nın ordunun hazırlık seviyesini kanıtladığını söyledi. Savunma sanayiinde yerli sistemlerin caydırıcılığı artırdığını belirten Güler, SAHA EXPO'da sergilenen yeni nesil sistem YILDIRIMHAN başta olmak üzere yerli platformların envanteri güçlendirdiğini aktardı. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin de kararlılıkla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA