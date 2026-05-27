Schengen Karaborsaya Düştü: 'Hızlı Randevu' Tuzağının Bedeli Bin Euro

Türkiye genelinde derinleşen Schengen vizesi krizi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte turizm ve seyahat sektörünü kilitledi. Resmi başvuru merkezlerinde boş yer bulamayan yüz binlerce vatandaş, çareyi alternatif kanallarda ararken dolandırıcıların hedefi haline geldi. Sosyal medya ilanları ve mesajlaşma grupları üzerinden "VIP randevu", "garantili vize" veya "10 günde sonuç" vaat eden şebekeler, vatandaşları milyarlarca liralık zarara uğratıyor.

NORMAL MALİYET 100 EURO, KARABORSADA BİN EURO

Sabah'ın haberine göre, normal şartlarda 90 ila 100 euro civarında olan vize başvuru harç maliyeti, randevu kıtlığı nedeniyle yaratılan karaborsa pazarında fahiş fiyatlara satılıyor. Hızlı randevu bulma vaadiyle kapıyı açan sahte danışmanlık şirketleri, kişi başı 300 eurodan başlayan ve acil durumlarda bin euroya (yaklaşık 35 bin TL) kadar çıkan paralar talep ediyor. Bayram ve yaz tatili dönemlerinde tavan yapan bu ücretleri tahsil eden dolandırıcılar, parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

'BOT' YAZILIMLAR

Vatandaşların resmi sitelerde neden randevu bulamadığının arkasındaki teknik gerçek de ortaya çıkarıldı. Dolandırıcı şebekeleri, sistemlerin dijitalleşmesini fırsat bilerek "bot" adı verilen özel yazılımlar kullanıyor:

Çoklu Hesap ve Proxy: Farklı ülkelerin IP adreslerini (proxy) kullanan botlar, sistemde aynı anda yüzlerce gerçek kullanıcı gibi işlem yapıyor.

Farklı ülkelerin IP adreslerini (proxy) kullanan botlar, sistemde aynı anda yüzlerce gerçek kullanıcı gibi işlem yapıyor. 7/24 Kesintisiz Tarama: Normal bir vatandaş sistemi günde birkaç kez kontrol edebilirken, bot yazılımlar saniyede yüzlerce kez sorgulama yapıyor.

Normal bir vatandaş sistemi günde birkaç kez kontrol edebilirken, bot yazılımlar saniyede yüzlerce kez sorgulama yapıyor. Anında Blokaj: Sisteme yeni açılan veya iptal edilen bir randevu düştüğü salise içinde botlar tarafından kapılarak bloke ediliyor ve karaborsada satışa sunuluyor.

'REKABET KURUMU'NA ŞİKAYET ETTİK'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin artık seyahat acentelerinin en büyük operasyonel sorunu haline geldiğini açıkladı. Randevuların botlar aracılığıyla organize şekilde kapatıldığını doğrulayan Bağlıkaya, acentelerin ve vatandaşların haklarını korumak için hukuki savaş başlattıklarını belirtti.

Bağlıkaya, "Bu randevular fahiş fiyatlarla el altından satılıyor. Bu kapsamda bazı aracı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikayet ettik. Bazılarına da tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Kaynak: Sabah Gazetesi