Özgür Özel ve Ekibinin Bayramlaşma Programı Belli Oldu: 3 Parti Listede Yok

Özgür Özel liderliğindeki CHP'lilerin diğer partilerle bayramlaşma programı belli oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan başkanlığındaki heyet, ziyaretçileri TBMM CHP Grubu'nda ağırlayacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'yi "yeni genel merkez" olarak nitelendirmişti. Bu çerçevede, siyasi partilerde gelenek olan bayramın ikinci günü bayramlaşma programı merak ediliyordu. Özgür Özel liderliğindeki CHP'lilerin diğer partilerle Meclis'te gerçekleştireceği bayramlaşma programı belli oldu.

3 PARTİ LİSTEDE YOK

Listede AK Parti, MHP ve DEM Parti yer almadı. MHP lideri Devlet Bahçeli Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonlaşarak bayramlarını kutlarken, DEM Parti, Genel Merkez çalışmalarını TBMM'ye taşıyan Özel'i TBMM'de ziyaret eden ilk siyasi parti olmuştu.

ÖZEL EKİBİNİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Bayramlaşma programına göre yarın CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini TBMM CHP Grubu'nda ağırlayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

TBMM CHP Grubu'nda bayramlaşma programı şöyle:

09:30 Deva Partisi
10:00 Anavatan Partisi
10:20 Anahtar Parti
11:30 İYİ Parti
12:00 Büyük Birlik Partisi
13:40 Demokrat Parti
14:25 Gelecek Partisi
14:50 Türkiye İşçi Partisi
15:45 Zafer Partisi
16:15 Yeniden Refah Partisi
16:45 Milli Yol Partisi
17:15 Bağımsız Türkiye Partisi
17:35 Saadet Partisi
18:00 Sol Parti

Kaynak: ANKA

