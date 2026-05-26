Kılıçdaroğlu Meclis'e Dilekçe Verdi: 'Özel'in Grup Başkanlığı İptal Edilsin'

Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi siyasi tansiyonu yükseltti. Tartışmalar sürerken genel merkezde bir toplantı yapılmış ve Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

3 SAYFALIK DİLEKÇEDE NE İSTENDİ?

İddiaya göre Kılıdaroğlu, bu görevlendirmeye karşı harekete geçti. tv100'de yer alan habere göre Özel’in grup başkanlığının düşmesi için 3 sayfalık dilekçe Meclis Başkanlığı'na teslim edildi. Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıyan dilekçede, Özel'in seçildiği toplantının parti tüzüğünün ve CHP grubunun iç yönetmeliğinin kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Dilekçede grup toplantısının gündemi belirtilerek 3 gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak yapılabileceği hatırlatılarak, "Bu seçimin kabul edilmemesini istiyoruz" denildi.

NE OLACAK?

* Seçim, tüzüğe iç yönetmeliğe aykırı bulunursa karar iptal edilecek. Ve kurallar çerçevesinde yeniden bir seçim yapılacak.

* Yenilenecek seçimde salt çoğunluğun desteğini alan Özgür Özel (70 milletvekili) bu görevi yeniden kazanabilecek.