Kılıçdaroğlu Meclis'e Dilekçe Verdi: 'Özel'in Grup Başkanlığı İptal Edilsin'

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Özgür Özel’in Grup Başkanlığı görevinin iptal edilmesi için Meclis Başkanlığı’na başvurulduğunu aktardı. Dilekçede, Özel'in seçilme yönteminin tüzüğe aykırı olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu Meclis'e Dilekçe Verdi: 'Özel'in Grup Başkanlığı İptal Edilsin'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi siyasi tansiyonu yükseltti. Tartışmalar sürerken genel merkezde bir toplantı yapılmış ve Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

3 SAYFALIK DİLEKÇEDE NE İSTENDİ?

İddiaya göre Kılıdaroğlu, bu görevlendirmeye karşı harekete geçti. tv100'de yer alan habere göre Özel’in grup başkanlığının düşmesi için 3 sayfalık dilekçe Meclis Başkanlığı'na teslim edildi. Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıyan dilekçede, Özel'in seçildiği toplantının parti tüzüğünün ve CHP grubunun iç yönetmeliğinin kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Dilekçede grup toplantısının gündemi belirtilerek 3 gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak yapılabileceği hatırlatılarak, "Bu seçimin kabul edilmemesini istiyoruz" denildi.

NE OLACAK?

* Seçim, tüzüğe iç yönetmeliğe aykırı bulunursa karar iptal edilecek. Ve kurallar çerçevesinde yeniden bir seçim yapılacak.

* Yenilenecek seçimde salt çoğunluğun desteğini alan Özgür Özel (70 milletvekili) bu görevi yeniden kazanabilecek.

Kılıçdaroğlu'ndan Bayram Mesajı: 'Yalanlar ve İftiralar Kardeşliğimizi Bozamaz'Kılıçdaroğlu'ndan Bayram Mesajı: 'Yalanlar ve İftiralar Kardeşliğimizi Bozamaz'Siyaset

Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na Ne Çağrı Yapacak? Gözler Yarınki AçıklamadaBahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na Ne Çağrı Yapacak? Gözler Yarınki AçıklamadaSiyaset

Kılıçdaroğlu Cephesinden Bir Açıklama Daha: 'Bizimle Görüşselerdi Özgür Özel'i Çiçeklerle Uğurlayacaktık'Kılıçdaroğlu Cephesinden Bir Açıklama Daha: 'Bizimle Görüşselerdi Özgür Özel'i Çiçeklerle Uğurlayacaktık'Güncel

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Bayram Mesajı: 'Yalanlar ve İftiralar Kardeşliğimizi Bozamaz' Kılıçdaroğlu'ndan Bayram Mesajı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bahçeli'den Peş Peşe Bayram Tebriği: Önce Özel'e Sonra Kılıçdaroğlu'na Telefon Bahçeli'den Peş Peşe Bayram Tebriği: Önce Özel'e Sonra Kılıçdaroğlu'na Telefon
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
CHP'nin Sitesinde Güncelleme, Özel’in Unvanı Değişti CHP'nin Sitesinde Güncelleme, Özel’in Unvanı Değişti
Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na Ne Çağrı Yapacak? Gözler Yarınki Açıklamada Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na Ne Çağrı Yapacak?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo! Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!
Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: Genel Başkanı 2 Milyon Üyemiz Seçsin, Kazananın Elini Öperim Özel'den Kılıçdaroğu'na Yeni 'Seçim' Teklifi
Kılıçdaroğlu Cephesinden Bir Açıklama Daha: 'Bizimle Görüşselerdi Özgür Özel'i Çiçeklerle Uğurlayacaktık' 'Bizimle Görüşselerdi Özgür Özel'i Çiçeklerle Uğurlayacaktık'
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak