Özgür Özel Bu Akşam Kılıçdaroğlu'yla Bir Araya Geliyor: Masada Neler Olacak?

Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında 4-9 Eylül arasındaki tüzük kurultayıyla ilgili açıklamalar yaparken, önerilerini almak için eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini söyledi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Geçen sene bugünlerde durumumuz pek iyi değildi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz iki seçimi de kaybetmiş, parlamento çoğunluğunu kazanamamıştık. Gençlerin gözündeki feri adeta sönmüştü. Kızımın arkadaşlarının sorduğu sorulara cevap veremez haldeydim. Hani bir sefer oluyordu? Biz bu düşüncelerle yola çıktık, değişim dedik. Değişim olacak ama bunun altı mutlaka doldurulacak dedik.

Örgütün sesini her aşamada her kademe her kararda dinleyip örgütün iradesine saygılı olacaksınız. Değişim kurultayı önce tarihe güçlü bir atıfla geçecek. 4-9 Eylül arasındaki kurultay tarihe kuvvetli bir atıf yapacak. Kurultaya katılım kapsamlı olacak.

'KILIÇAROĞLU'NUN ÖNERİLERİNİ ALACAĞIM'

Havada tüzük taslakları uçuşuyor. Yalan yanlış bilgilerle karıştırmaya çalışıyorlar. Tüzük taslağı Parti Meclisi tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak, bazısı tamamen uydurma...

Bu akşam sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip tüzükte geldiğimiz aşamayı anlatacağım ve onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim.

'HİÇBİR İTTİFAKA MUHTAÇ DEĞİLİZ'

Yokluk ve yoksulluk dışında, milletin gündeminde olmayan hiçbir şeyi gündeme almayacağız. İttifakları reddedenlerden değiliz ama hiçbir ittifaka da muhtaç değiliz. Çünkü çok güçlü bir ittifakımız var, onun da adı Türkiye ittifakı.

Zaman zaman suni tartışmalar oluyor. Cumhurbaşkanı neden geldi, neden bizim Genel Merkez'e geldiğinde forslu bayrak çekildi? Cumhurbaşkanı'na gidilir, Cumhurbaşkanı gelir. Forslu Türk bayrağı bizde yoktu, en son kim bilir ne zaman kullandık, 1946 olabilir. Cumhurbaşkanı'na gittik, bize üç koltuktan birini gösterdiler, ortaya oturdular. İtiraz ettik. Telafi etmek için size gelsek olur mu dediler. Bizim düzenimizde oturmaya kabul ettiler.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ OLMAYAN BEKA SORUNUDUR'

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyetlerini yapıyor. Bu sene üç okulun da birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum. Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Ne diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi, "Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz" mi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık. Orada durmaya biliriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz."