Özel'den Canlı Yayında Çarpıcı Sözler: 'Belediyeleri Hizmet Yapamaz Hale Getirecekler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu.

Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, şunları kaydetti:

CHP'nin belediyecilik anlayışıyla kömür dağıtıyorlar derdik. İhtiyaç varsa dağıtılacak dedik. Ama incitmeden, partizanlık yapmadan yapılması gerek diyorduk. Bunu yapacak bir imkan bulduk. Vatandaşlara gönlüne dokunan işler markalaştı. Doğru işler milletten teveccüh gördü. İlk 6 ay belediyeler aldıkları oyların hakkını verdi. Oylar artıyor.

"BELEDİYELERİ HİZMET YAPAMAZ HALE GETİRECEKLER"

Yaptıkları millete husumet. Diyorlar ki 'İhaleleri şeffaf yapılıyor, vatandaşa dokunacak hizmetler yapılıyor'. Ne yapalım. Ellerindeki paraları alalım. Vergiyle ilgili kararı kanunla getirmeleri gerekir. Bugün şimdiye kadar belediyelerin bütün paralarını kesiyorlar. Borçlar için vergi gelirlerinden kesinti yapılacak. Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler.

KREŞ TEPKİSİ

Sıkıştı mı 'LGBT' diyorlar, sıkıştı mı 'kreşte terörist çalıştırıyorlar' diyorlar. O yüzden kreşleri kapatacaklarmış. CHP bunun üzerine gelince geri adım atmak zorunda kalmışlar. Kreşte terörist çalışıyorsa, onun yeri hapishanedir. Kreşi kapatmak değildir. Bunlar çaresizliğin, baş edememenin, CHP'nin doğru yaptığı işlerle rekabet edememenin sonucu. Bunları ne kadar yaparlarsa milletin gözünden o kadar hızlı düşecekler.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Ne zaman olsa seçime hazırız. Derhal seçim istiyoruz.

MADENCİLERİN DİRENİŞİNE DESTEK

Çayırhan'daki direnişi destekliyoruz. Altın yumurtlayan tavuğu kesmesinler diye sonuna kadar destekleyeceğiz.

Bizim belediyelerimiz denetlenmekten korkmaz. Ama bu denetleme, bir parti başkanı sıfatıyla bir başka partinin belediyelerini yıldırmak ve bezdirmek için kullanılıyor.

Gündemi ellerine almak için şu anda ne konuşuluyor. Milletvekillerimiz dediler ki sokakta, pazarda biz konuşuluyoruz. Esas mesele emekli maaşı, Tayyip Bey'in geldiği gün 8 çeyrek altın alınabilirken, şimdi 2,5 çeyrek altın alınabiliyor olması. 5 çeyrek altın kayıp. Öğretmen maaşında 15 çeyrek kayıp. Erdoğan'ın iktidarının öğretmene maliyeti bu. Ben bu hesabın dışında bir şey konuşursam toplumun yüzde 90'lık kısmına ihanet etmiş olurum.

"BİZİM ŞIMARMA LÜKSÜMÜZ YOK"

22 yılda seçimlerden ikinci çıkmışız. Ben gelmişim genç bir kadroyla birlikte çalışmışız, doğru işler yapmışız, doğru adaylar göstermişiz. Hep birlikte büyük bir başarı kazanmışız. Bu başarıda herkes döndü bir CHP'ye baktı. Bunlar bu başarıyı hazmedecekler mi, şımaracaklar mı diye. Bizim 100 yıllık partinin şımarma lüksü, kibir lüksü yoktur. 100 yıllık parti başarıyı da başarısızlığı da demokrasi sınırlarında hazmetmek zorundadır. Biz kaybetmeyi de bilen partidir.

"TEĞMENLERİ YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Teğmenleri yalnız bırakmayız. İktidarımızın ilk 1 ayında onları yeniden şanlı ordumuza geri kazandıracağız. Atatürk rozeti takmayanlara tepki gösteren teğmenleri atmışlardı, o 4 teğmen şu anda çalışıyor. CHP'nin yetki alanındaki kurumlarda istihdam ediyoruz. 3 teğmen çalışıyor, bir tanesi daha iyi bir iş buldu orada çalışıyor. Teğmenlerin ihracına itiraz etmeyen, mani olmayan kim varsa onları da geldiğimiz gün emekli ederiz.