İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu Partisinden İstifa Etti: Görevini Bağımsız Sürdürecek

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak Yakakent Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aydoğdu, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Şerafettin Aydoğdu istifasını duyurduğu açıklamada adaylık sürecini 31 Mart 2024'te zaferle taçlandırdıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

"Bu geçen süre içerisinde yönetim anlayışı olarak hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent’imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu Belediye Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldım.

'SİYASİ AYRILIKLAR VE KUTUPLAŞMALAR YERİNE...'

İlçemizde siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Yakakent'in geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının güzel İlçemize fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Alınan karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bundan sonraki süreçte her bir vatandaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, İlçemizin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."