Özel ve İmamoğlu'ndan Ortak Açıklama: CHP Start Verdi! Aday Belirleme Süreci Başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sonrası açılan soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Özel, kendilerine savaş açıldığını ifade ederken normal bir süreçten geçmediklerini dile getirdi. Bu doğrultuda cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine gireceklerini söyleyen Özgür Özel, iktidarı devretmeye hazır olsunlar mesajını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'BAŞSAVCI BİZİ GECE GÜNDÜZ TAKİPTE'

Daha 30’lu yaşlarına gelmemiş bir genç kardeşimiz haftada üç gün ifade verecek. Bu adaletle uyuşmayan kasıtlı bir süreç. Benim konuşmam da çok net; biz öyle bir mücadele veriyoruz ki; “Sizin evlatlarınızı da bu uygulamalardan kurtaracak mücadele veriyoruz” dedim. Ailesini bile bu meseleye alet etmektir soruşturma açmak. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren aklı, kişiyi Allah’a, İstanbullulara ve halkımızın vicdanına havale ediyorum.

Cumhurbaşkanı için “Bizimle yatıp bizimle kalkıyor” demiştim ama başsavcı da bizimle yatıp bizimle kalkıyor, sürekli bizi düşünüyor galiba. Bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına ve tüm namuslu yargıçlara buna tepki göstermelerini istiyorum. Cümlem üzerinden soruşturma çıkartan aklın İstanbul ve Türkiye’yi tehdit ettiğini düşünüyorum.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

'İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İŞİ GÜCÜ OLMAZ MI?'

Tam gününde bunu tartışıyorken, tam burada yargının siyasallaşması noktasında dünya rekorunu kırdı. Denedi ve kırdı. Ekrem İmamoğlu, kürsüden 15 adım ötedeyken hakkında soruşturma açtı.

Bir kere insan şunu düşünüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın işi gücü olmaz mı? Pazartesi günü sabah bu vakitte açıp Ekrem İmamoğlu’nu izliyor. Bir yerde bir konuşma yapılır, içinde hiç yok ama bir suç unsuru varsa bile haberdar olur, sonra onu izler, incele. Canlı yayında soruşturma açmak ne demek? Bütün dikkati burada ve şu çok belli. Özel yetkili savcılar olur ya özel yetkili mahkemeler, özel yetkili savcılar. Özel görevli, İstanbul’u karıştırmaktan, Ekrem İmamoğlu ile uğraşmaktan özel sorumlu, yetkili bir başsavcı ile muhatabız.

'BİZ O KÖTÜLÜĞÜN İNSANLARI DEĞİLİZ'

Ben Ekrem Başkan yanıma oturduğunda dedim ki, ‘Çok iyi oldu. Ortam çok gerildiğinde insanlar ‘Ya iktidar değişince de bize mi bunlar yapılacak! kaygısı oluyor, iyi bir güvence oldu. Bizim evladımıza yapıyorsunuz. Ama biz, sizin evlatlarınıza bunlar yapılmasın diye yargıyı düzelteceğiz.’ Bu lafın neresi? ‘Ben iyi bir güvence oldu geleceğe dair’ dedim. Bunu duyan insanlar ‘Bu işin rövanşı benim evladıma gider’ diye düşünmez hiç olmazsa dedim. Bu kadar insancıl, bu kadar yapıcı, bu kadar doğru yerden kurulmuş. ‘Sen benim evladıma yaptın bu sabah. Ama biz değil senin hiç kimsenin evladına yapmayacağız. Senin evladının da güvencesi biziz’ demeyi. İçinde evlat lafı geçiyor diye, ailesinin üstüne çekip. Dinlemeyen, duyan, oradan buradan okuyan da sanacak ki Akın Gürlek’in evladı tehdit edilmiş. Biz o duygunun insanları değiliz ki. Biz o kötülüğün insanları değiliz. Senin bizim evladımıza yaptığına bizim elimiz senin evladına yapmaya varmaz. Bu güvence ortaya konulurken ben tebrik ettim.

'2O25 YILI SEÇİM YILI OLACAK'

Kimseye savaş ilan ettiğimiz yok, ama bize savaş ilan edildi. Bu şartlar altında 2025 yılının bir seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Programımız yazılıyordu biliyorsunuz, o artık bir hükümet programına, bir iktidar programına evrilmek durumundadır. Hızla yapılıyor. Sandık görevlilerini çalışıyoruz. Mesela Ensar Aytekin, 81 ile ‘Sandık görevlilerini hazırlayın’ talimatı verdi. Sandık güvenliğini çalışıyoruz.

'ADAY BELİRLEME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ'

Bizim adayı belirleme irademiz kesindir. Bu süreci başlatacağız. Ama aday bir kişinin, bir kurumun ağzından çıkacak, öyle karar verilecek değil. Koltuğa oturduğum ilk gün söylemiştim, burada da söyleyeyim, en adil en açık şekilde Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ülkeye uygun bir yöntemle adayı belirleyeceğiz.

Adayı genel başkan ya da dar bir kurulla belirleyecek olsak onlardan farkımız kalmaz. Biz hazırız, onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar.

'AHMET ÖZER VE RIZA AKPOLAT SİYASİ TUTSAK'

İstanbul bu kadar ağır saldırı altındayken, Ahmet Özer ya da Rıza Akpolat ne birisi terörist ne birisi hırsız. Onlar siyasi tutsak. Savaş şartlarında siyasi tutsaklar. Onları seçenlerin iradeleri hapsedilmek isteniyor. İstanbul'un muhafızla bu işleri konuşmayacağız da kimle konuşacağız?

'İKTİDARI DEVRALACAK SÜRECİ PLANLIYORUZ'

Bize savaş ilan ettiler, bu şartlar altında bu vakitten sonra kimsenin hiçbir güvencesi yok. Görüyorsunuz savcı neler yapıyor. Biz iktidarı devralacak bir süreci planlıyoruz. Oldukça haberdar olacaksınız, tarihin akışına bu yıl hep birlikte tanıklık edeceksiniz. Umuyorum biz bu yıl, bu iktidarın defterini pazara çıkarmak, sandığı ortaya koymak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ekrem İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor. Bu kadar ağır saldırı altındayken geçmemesi olmaz. Kötülük ne kadar yüksek ve büyükse cesaretimiz de o kadar yüksek ve güçlü.

Kaynak: Haber Merkezi