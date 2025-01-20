Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na Açılan Soruşturmaya Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan jet hızındaki soruşturmaya tepki gösterdi. Yavaş, "Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na Açılan Soruşturmaya Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Panelindeki konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e dair ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın İmamoğlu'nun konuşmasının üzerinden henüz iki saat bile geçmeden açılması ise oldukça dikkat çekti.

İmamoğlu hakkında açılan jet soruşturmaya ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi.

'HUKUK AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, soruşturmayı "Hukuk açısından bu durum kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde o:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin ‘tehdit’ neresinde var; anlamak mümkün değildir?

Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez."

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Kaynak: Haber Merkezi

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