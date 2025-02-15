ORC Araştırma Son Anketi Paylaştı! TBMM'nin En Çalışkan Milletvekili Kim?

ORC Araştırma, 44 ilde 10-13 Şubat tarihleri arasında 5 bin 920 katılımcıya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en çalışkan milletvekilinin kim olduğunu sordu. İlk 15 isme yer verilen ankette CHP 8 milletvekiliyle ilk sırada yer aldı. CHP'yi 3 milletvekiliyle AKP, 2 milletvekiliyle MHP ve yine 2 milletvekiliyle İYİ Parti izledi.

Ankette ilk sırayı yüzde 19.5 ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba yer aldı. İkinci sırada İYİ Partili Turhan Çömez ve üçüncü sırada ise Demokrat Parti'den CHP'ye geçen Cemal Enginyurt yer aldı. Listenin tamamı ise şöyle:

CHP Veli Ağbaba: Yüzde 19.5 İYİ Parti Turhan Çömez: Yüzde 18.7 CHP Cemal Enginyurt: Yüzde 17.4 CHP Ali Mahir Başarır: Yüzde 17.1 AKP Hüseyin Yayman: Yüzde 15.3 CHP Mustafa Sarıgül: Yüzde 14.0 MHP Sermet Atay: Yüzde 13.8 AKP Kürşad Zorlu: Yüzde 12.2 CHP Umut Akdoğan: Yüzde 11.7 AKP Osman Gökçek: Yüzde 11.3 MHP Semih Işıkver: Yüzde 10.5 CHP Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 10.2 CHP Salih Uzun: Yüzde 9.6 İYİ Parti Rıdvan Uz: Yüzde 7.5 CHP Sezgin Tanrıkulu: Yüzde 7.1

Kaynak: Haber Merkezi