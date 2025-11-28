Muhittin Böcek'ten 'Sağlığım Hızla Kötüleşiyor' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde geçirdiği 145 günün ardından sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altıncı kez hastaneye sevk edildiğini belirten Böcek, daha önce 12 ilaç kullanırken artık 22 ilaçla ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

'ARTIK HUKUKİ DEĞİL'

Böcek, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında sağlığının her geçen gün kötüleştiğini vurguladı: "Durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum."

