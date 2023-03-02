Millet İttifakı'nın aday toplantısı sonrası ortak açıklama: 6 Mart işaret edildi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği kritik toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya geleceğiz" denildi.

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Millet İttifakı'nın aday toplantısı sonrası ortak açıklama: 6 Mart işaret edildi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi. 

Yaklaşık 6 saat süren toplantı sonrası bir ortak açıklama yapıldı. 

Aday konusunda ortaklaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, nihai açıklama için 6 Mart tarihi belirtildi. 

Açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

Liderler 26 Ocak 2023’te, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti. Bu toplantını ardından, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 30 Ocak’ta Ankara’da yapılan altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantı ile açıklanmıştı.

Milli İttifakı’nın genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etti. 13 Şubat’taki toplantının bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.

Altı siyasi partinin genel başkanı 18 Şubat’ta Saadet Partisi Genel Merkezi’nde “deprem” özel gündemi ile toplanmıştı.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyorAltılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyorSiyaset

Kaynak: ANKA

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