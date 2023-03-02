Garo Paylan: Harakiri yapmalarını değil yalnızca istifa etmelerini bekliyoruz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin depreme karşı güvenli bir ülke olabilmesi için kanun teklifi hazırladığını aktardı.

Teklifin yasalaşması halinde, birinci derece deprem bölgesindeki illerde bulunanlar başta olmak üzere tüm yurttaki yapı stokunun denetleneceğini anlatan Paylan, "Yurttaşlarımız şu anda tedirginlik içinde. Yoksul yurttaş, belediyeye evini test ettiremiyor çünkü o evden çıktıktan sonra gidebileceği yer yok. Meclis bu konuda seferber olmalı. Türkiye'de bütün yapı stoku yıl sonuna kadar denetlenmeli. TBMM üyelerini bu konudaki yasa teklifime destek vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

Paylan, Türkiye genelinde 4 milyon boş konut bulunduğunu dile getirerek "Kamu olarak bunları kiralayıp bu yurttaşlarımızı bu evlere yerleştirebiliriz. Evlerini güçlendirerek veya yeniden yaparak onları güvenli evlerde yaşatabiliriz. Yoksa başka bir Cumhurbaşkanı çıkar 'Kader planında bu var.' der, geçer. Bu ülkenin milletvekilleri buna 'Dur.' demeli. Bunun için de deprem bütçesi çıkaralım" dedi.

"JAPONYA'DA OLSA SİYASİLER HARAKİRİ YAPAR"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Paylan, demokratik ülkelerde insan yaşamı söz konusu olduğunda siyasilerin istifa ettiğini, Yunanistan'da yaşanan tren kazasının ardından bu ülkenin Ulaştırma Bakanı'nın da aynı yolu izlediğini söyledi. Paylan, "Bizde yaşananlar Japonya'da olsa siyasiler harakiri yapar. Biz harakiri yapmalarını değil yalnızca istifa etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Garo Paylan, Türk Kızılaya ilişkin tartışmalara ilişkin soruya karşılık, okul çağında Kızılay kolunda olduğunu anlattı. Paylan, "Kızılay, çadırları bir hayır kurumuna satıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bundan daha alçakça bir eylem düşünemiyorum. Kızılay Başkanı istifa etmedi. Cumhurbaşkanı'nın onu görevden alması gerekir ama hala duruma sahip çıkıyor çünkü o da her şeye para olarak bakıyor" şeklinde konuştu.

EYT'ye ilişkin düzenleme konusundaki soruya karşılık Paylan, EYT'nin yerini "emeklilikte prime takılanlar"ın aldığını savundu.

Kaynak: AA