Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor

Siyasette aday tartışmaları sürerken gözler 6'lı Masa'nın adayına çevrildi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği kritik toplantı öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir" açıklaması geldi.

İYİ Parti'nin 28 Şubat tarihinde yaptığı toplantıda partililerin büyük çoğunluğunun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik çekinceleri dile getirilmişti. Aynı çekincelerin deprem bölgesinde de görüldüğünü vurgulayan partililer, deprem sonrası şekillenen siyasi tablonun ve adayla ilgili halkın tercihinin ortaya konulması için anket ya da hızlı bir ölçüm yapılmasının doğru olacağını dile getirmişlerdi.

"ADAYI BELİRLERİZ, AÇIKLAMAK İÇİN İLERİ TARİH VERİRİZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise adayın belirleneceği kritik toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Adayın isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade ederek "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz..." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, Millet İttifakı'nın bugün düzenleyeceği toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini söylemişti.

MANSUR YAVAŞ: ALTILI MASA ADAY GÖSTERİRSE BU BENİM İÇİN GÖREVDİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Altılı Masa’nın kendisini aday gösterilmesi halinde tutumunun ne olacağı sorusu üzerine, "Altılı Masa beni aday gösterirse bu benim için görevdir" yanıtını vermişti.