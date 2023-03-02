İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya cevabı gündem oldu: 'Aramıza girmeyin, o bizim konumuz olsun'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te 'Olaylar ve Görüşler' programına katıldı. İmamoğlu, programda Nagehan Alçı'nın kendisine sorduğu bir soruya verdiği cevapla gündem oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te 'Olaylar ve Görüşler' programına katıldı.

Gündemi ve İstanbul için gelecek planlarından bahseden Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olması ile ilgili soruları da cevapladı.

Gazeteci Nagehan Alçı, o anlarda Ekrem İmamoğlu'na, "Kemal Bey size gelse, 'Ben mi çok oy alırım, sen mi' dese, ne dersiniz?" diye sordu. 

İmamoğlu o soruya, 'Nagehan Hanım, müsaade edin Kemal Bey'le arama girmeyin, o bizim konumuz olsun' şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu'nun Alçı'ya cevabı sosyal medyada gündem oldu.

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