Altılı Masa bugün adayını açıklayacak mı?

Türkiye nefesini tutmuş bugün Saadet Partisi genel merkezinde Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısının sonunda yapılacak açıklamayı bekliyor.

Edindiğim izlenimler bugünkü toplantıda altı genel başkanın ortak aday üzerinde uzlaşıp oydaşma ile ismini belirleyeceğini gösteriyor.

ORTAK ADAY BELİRLENİR AMA AÇIKLANMAZ

Peki o isim toplantı sonrasında açıklanacak mı? Hiç sanmıyorum. Altılı Masa, seçmenin sabırsızlanmasına karşın belirlenen ortak cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını muhtemelen YSK tarafından seçim takviminin açıklamasından bir gün sonraya bırakacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin dünkü grup toplantısında altını iyice çizdiği 14 Mayıs seçim tarihinden 60 gün öncesine bakarsak demek ki YSK da 10 Mart veya izleyen günlerde seçim takvimini açıklayacaktır. Bu durumda Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayını o açıklama sonrasında kamuoyuna açıklamasını bekleyeceğiz.

26 Ocak'taki Altılı Masa'nın toplantısının ardından yapılan açıklamada ortak adayın belirlenmesinde ilk kez net bir ifade ile "istişare, uzlaşı ve halkın tercihleri"ne vurgu yapılmıştı.

Gerekli istişareler yapıldı, uzlaşı için İttifakın iki büyük partisinin genel başkanlarına yetkili kurullarca yetki verildi. Muhakkak ki halkın tercihlerinin de ölçülmesi için nesnel fikir verecek ciddi ve kamuoyuna açıklanmayan kamuoyu yoklaması da yapılmıştır. Bunun tersini düşünmek abesle iştigaldir. Altılı Masa'nın bulanık suya atlaması bu saatten sonra akla ve mantığa aykırıdır.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI VE BAKANLIKLAR

Altılı Masa, ortak cumhurbaşkanı adayı için çalışırken mutlaka cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıkların sayısı ve hangi partilere hangi bakanlığın verileceği; bakan yardımcılıkları üzerinde de çalışmıştır. Öyle anlaşılıyor ki bakanlıklar gözden geçirilecek; bazı bakanlıklar bölünecek ve yeni bakanlıklar ihdas edilecektir.

Bu bağlamda; ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağına göre bir ya da iki cumhurbaşkanı yardımcılığının öngörüldüğünü söyleyebilirim. Bakanlık dağılımının iki şekilde olacağını belirtmek mümkün; 1) CHP ve İYİ Parti'nin arasındaki şekillenme... 2) Diğer dört partiye birer bakanlık verilmesi ve dört bakanlık dışındaki bakanlıkların CHP-İYİ Parti arasında ağırlığa göre dağıtılması.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ FARK

Cumhur İttifakı'nın mevcut işleyişinin tersine, Millet İttifakı'nın işleyişi farklı olacak iktidarı aldığında. Cumhur'da MHP ittifakta ama hükumete katılımı söz konusu değil. Dolaylı bir katkı söz konusu. Oysa Millet'te tam da bir çeşit "seçim öncesi koalisyon" durumu söz konusu olacak gözüküyor. Koalisyondan tek farkı seçim sonrasında değil de seçim öncesinde kurulması.

KUTUPLAŞMAYA KARŞI UZLAŞI

Türkiye’nin "aşırı kutuplaşma" diye bir sorunu var. Deprem felaketinde bile bu su yüzüne çıktı. Bu tablo Türkiye açısından hiç de iyi değil. Millet İttifakı’nın açtığı geniş şemsiye ve oluşturmaya çalıştığı uzlaşma kültürü son derece olumlu ve Türkiye’nin lehine. Geniş seçmen kitleleri sandığa gittiğinde tercihini yaparken bunu da gözönünde bulunduracaktır. Hatırlatayım; Turgut Özal'ın, ANAP'ın çıkışının temelinde "dört eğilim" vardı. Yani Özal açtığı geniş şemsiye ile birinci olmuştu. ANAP'ın muarızıyım ama aldığı bu pozisyonun doğru ve yerinde olduğunu not edeyim. AK Parti'nin "İhvan" takıntısı Millet İttifakı’nın lehine. Bu bağlamda Millet İttifakı, AK Parti'nin seçmeni içindeki İhvan ile mesafeli kesimle de mutlaka kontak kurmalı, siyasi iletişiminde bunu dikkate almalıdır.

Türkiye, İhvan'dan çok çok büyüktür. O dar kalıba girmez. İhvan kafasıyla hareket eden AK Parti liderliğinin arkasında duran MHP'nin de seçimde dersini alması sürpriz olmayacak.

Altılı Masa'nın toplantısından önce kaleme aldığım bu satırlar bakalım bugünkü toplantıda nasıl karşılık bulacak? Herkes gibi bendeniz de merakla bekleyeceğim.