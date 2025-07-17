Zeytinime Dokunma, Geleceğimi Karartma…

Sofrasından zeytini, özellikle de yeşil zeytini eksik etmeyen ve yıllarca Ayvalık Hürses Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmış biri olarak bu konuya değinmesem olmazdı.

Son Güncelleme:
Neşe Doster

Neşe Doster

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yönetim kömür madenciliği için zeytinlikleri gözden çıkarmış. Bu arada kültürel miras hiçe sayılıyormuş, zeytin üreticisi eylem yapıyormuş, kalitesiz kömür için kaliteli yaşam kaynağı olan, sabahın serinliğinde çırpılarak toplanan, bereketin, emeğin simgesi olan zeytinler yok olacakmış, korku içinde bekleyen üreticinin, orman, mera ve zeytinlikleri tehlikede imiş, yasa geçerse köy halkı göçe zorlanacakmış, böylece zeytincilik bitecek, meralar ve su kaynakları yok edilecekmiş. Önemli mi? Ya da kime ne? Mühim olan sermaye ve yönetimin iş birliği ve iş bitiriciliği o kadar!

Egeli köylüler; “Bu tasarı geçerse başımıza gelecekleri biliyoruz!” diyerek geleceklerinin yok olmaması, hayat damarlarının kesilmemesi için 3 Temmuz’dan beri Cemal Süreya Parkı'nda yerlerde yatarak eylem yapıyorlar…

Ülkemizin ormanlarını, dağlarını, yaylalarını, topraklarını, kurdunu, kuşunu, suyunu, nefesini bitiren yangın haberleri Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Güne Tekirdağ’da başlayan Çanakkale- Gelibolu sınırına ulaşan, Ayvacık ve Şarköy’ü de etkisi altına alan haberle uyandık. Bir kez daha köyler boşaltıldı, evler ve hayvan barınakları kül oldu, çok sayıda canlı hayatını kaybetti. Habitat denilen bitki ve hayvanların gelişip büyüdüğü doğal ortama ateş düştü. Ekosistem denilen ve organizmaların hava koşulları ve araziyle etkileşime girdiği coğrafi alanlar kül oldu…

Şimdi birkaç örnekle neler olduğunu özetlemeye çalışalım…

Orman yangınlarının ardından yapılan açıklamalarda “can kaybı yok!” deniyor, şimdi soralım can kaybı yok mu? Peki tüm ekosistemin yanması, milyonlarca hayvanın ölmesi, toprağın çölleşip çökmesi, yaşamın kaybolup gitmesi can kaybı sayılmıyor mu?

Yangınların hayvan barınaklarını, onların yuvalarını, saklanma alanlarını yok ederek milyonlarca canlıyı korumasız bırakıp, yırtıcı hayvanlara av olarak sunması can kaybı sayılmıyor mu?

Yangınların bitkileri, meyveleri, tohumları, böcekleri, yeşil alanları, ormanları, ağaçları yok etmesi, su kaynaklarını kirletmesi, böylece hayvanların açlıkla ve susuzlukla yüzleşmesi can kaybı sayılmıyor mu?

Yanıtını bildiğimiz halde soralım! Sökülen her zeytin ağacı bir çocuğun, bir gencin, bir evin, bir hayatın yok olmasıdır. Varını değil yoğunu da çocukları için seferber eden ailelere yazık değil mi?

Gelecek kuşakların bize emaneti olan zeytin bir geçim kayrağıdır, kadın emeğidir, kültürdür, bellektir, 500 yıl yaşayan bir direncin sembolüdür. Hal böyle iken bir imza ve üç beş dozerle birkaç dakikada sökülen bu köklü yaşam kaynağına günah değil mi?

Yine kirlenmiş, yok edilmiş, tarım alanlarına ve işsiz kalan, göçe zorlanan köylülere yazık değil mi?

Sermayenin acımasızlığı başka yere taşınmayı önerirken; o köklü zeytin ağaçlarının orada yaşamayacağı, oraya alışamayacağı akla gelmiyor mu?

Muğla ve Yatağan’daki sahaların genişlemesi halinde 57 köyün etkileneceği, 25 köyün maden sahasında olduğu için taşınmak zorunda kalacağı, doğal sit alanlarının tehlikeye gireceği bilinmiyor mu?

O topraklarda 4 bin yıldır zeytincilik yapıldığı, zeytinin tonunun 5 bin dolar ettiği, bu ürünün kalp ve kanser riskini azaltıp, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve özellikle de kadın istihdamı sağladığı önemsenmiyor mu?

Kömürün ömrünün en fazla 30-40 yıl olduğu, tonunun 400 dolar ettiği, kalp ve solunum hastalıkları riskini artırdığı unutuluyor mu?

Hele de Ege Bölgesi'nde binlerce hektar ormanın yanıp kül olduğu günümüzde! Birçok köyün artık olmadığı, yüzlerce evin yandığı, yüzlerce tarım alanının çöpe döndüğü, binlerce insanın mağdur olduğu ülkemizde! Biz eskiden “su zenginiyiz!” diye övünürdük. Artık HES’ler sayesinde gürül gürül akan dereleri de kuruttuk. Orman alanlarına ev yapma izni vererek yeşili azaltıp dereyi, ormanı çimentoya boğduk, cesaretle örülen tarım yolculuklarını bitirdik. Bu yasaya evet diyenler için önemli mi? Biz bilemeyiz. Bildiğimiz o ki Platon; “Her şeyin en mühim noktası başlangıçtır!” der.

Zeytin üreticisi de “Saklanma öne çık!” der ve diyor…

Etiketler
zeytin Orman yangınları
Son Güncelleme:

Neşe Doster Arşivi

Gündemin Özü mü? Geçiştirme ve Geciktirme… 14 Temmuz 2025
Cumhuriyet'in Solmayan Sayfaları… 10 Temmuz 2025
'Ama'lı, 'Ancak'lı Bahaneler... 06 Temmuz 2025
Yüzü Genç, Ruhu Yaşlı Toplum… 03 Temmuz 2025
Yazmaya Elin Gitmediği, Söylemeye Dilin Yetmediği Konular… 30 Haziran 2025
MEB Nereye Gidiyor? 26 Haziran 2025
Neşe Doster Tüm Yazıları
Yazarlar
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıda Hakkı Nasıl Elimizden Alındı? Reklam Şovunu Bitirin
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Sıcaklarla Gelen Tehlike: Yaz İshalleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Hatice Turhan
Hatice Turhan 15 Temmuz Önlenemeseydi?
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Sırlarınızı Hangi Burçlardan Saklamalısınız?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Başarılı Şef Fatih Demircioğlu'ndan İlham Veren İpuçları
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha
Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...' Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...'
Vahşetin Adresi Diyarbakır! 14 Yaşındaki Kız Kardeşini Döverek Öldürdü Vahşetin Adresi Diyarbakır! 14 Yaşındaki Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
Ordu'da Feci Kaza: Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Yargıtay'dan Kritik Karar: Bankalar Emekli Maaşına Bloke Koyabilecek Yargıtay'dan Emekli Maaşlarıyla İlgili Kritik Karar