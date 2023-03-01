İmamoğlu'ndan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme süreci ve olası adayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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İmamoğlu'ndan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama

Altılı Masa yarın cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere toplanacak. 

Toplantı öncesi siyaset kulisleri de hareketlenmeye başladı. 

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Habertürk canlı yayına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

''KİM ADAY ÇIKARSA ÇIKSIN MUTLAKA CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ''

İmamoğlu, "14 Mayıs'ı beklemeyebilirler diye düşünüyorum. Her an kararı alabilirler. Siyasi bir karardır. O tehdit bugün de vardır. Ben seçimi iktidarın zaten kazanamayacağını düşünüyorum. Adayımız kim olursa olsun onu elbirliğiyle kazandıracağız. Yarın 6'lı Masa'dan kim aday çıkarsa onu mutlaka Cumhurbaşkanı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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