AKP'den seçim hazırlığı: Seçim kadrosunda değişiklik

AKP Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı'na 6 yeni isim atandı.

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AKP'den seçim hazırlığı: Seçim kadrosunda değişiklik

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'oluruyla' Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi.

"EKİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

Yavuz, seçim işleri başkan yardımcılığına 6 yeni isim daha atanmasıyla ilgili açıklamasında "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik" ifadesini kullandı.

Buna göre AKP Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak'la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek.

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AKP 2023 seçim
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