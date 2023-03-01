CHP'li Başarır: Biz vatandaşlarımızın mahallelerinden atılıp zenginlere peşkeş çekilmesini istemedik

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır; Erdoğan’ın AKP grup toplantısında Yalova’da kentsel dönüşümle ile ilgili yaptığı konuşmanın bir bölümünü göstererek algı yaratmaya çalıştığını belirtti.

CHP'li Başarır: Biz vatandaşlarımızın mahallelerinden atılıp zenginlere peşkeş çekilmesini istemedik

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü AKP grup toplantısında kendisinin Yalova’da Roman yurttaşların ikamet ettiği mahallede kentsel dönüşüm ile ilgili yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Başarır, “Bu AKP’nin kirli algısından başka bir şey değildir. Biz hiçbir zaman kentsel dönüşüme karşı olmadık. Biz gariban vatandaşımızın mahallerinden atılıp, zenginlere peşkeş çekilmesine karşı çıktık" ifadelerini kullandı.

"SEN UTANMAZ BİR İNSANSIN"

Başarır şu ifadeleri kullandı: “Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin cumhurbaşkanı. Depremde bile insanına, siyasetçisine hakaret eden bir insan. Sen, utanmaz bir insansın. Benim söylediğim cümle; ‘Yalova’da Roman vatandaşlarımıza eğer evinizi yıkıp size yeni bir ev veriyorlarsa; hemen kabul edin. Ama sizi buradan atıp sokağa bırakıyorlarsa, o yerleri başkalarına peşkeş çekiyorlarsa bir tuğlanızı bile vermeyin’ dedim. Almışsın bir bölümü, grupta paylaşıyorsun. Sen utanmaz bir yalancısın. Bu ülkeye yakışmıyorsun.”

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